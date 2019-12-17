مدرسة بالتجمع تغلق فصولها بسبب الإنفلونزا.. وقلق بين الأمهات

أغلقت إحدى المدارس الخاصة، بمنطقة التجمع الأول، بعض فصولها بدءا من اليوم، وذلك بسبب انتشار الإنفلونزا بين طلاب تلك الفصول.

وأرسلت المدرسة بريد إلكتروني لأولياء أمور الطلبة تبلغهم فيه بأنها ستغلق فصل في المرحلة الحضانة، وآخر في المرحلة الابتدائية، وذلك بدءا من اليوم حتى الخميس.

وقالت المدرسة إنها ستجري كشفا طبيا على الطلبة قبل العودة للدراسة مرة أخرى.

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هذا البريد الإلكتروني أثار القلق بين الكثير من الأمهات اللاتي قررن ألا يذهب أبنائهن للمدرسة، وقالت هدى أحمد واحدة من أولياء الأمور لطالب في المرحلة الابتدائية، لـ"هن"، "احنا مرعوبين ومش فاهمين في إيه وليه إنفلونزا تنتشر بالشكل ده".

فيما قالت منال خالد، ولية أمر طالب آخر بالحضانة، "ابني مش بيروح بقاله أسبوع، ومش هوديه دلوقتي لحد ما نعرف في إيه في المدرسة".

وأكملت، "الإنفلونزا معدية وطفل واحد كفيل إنه يعدي الفصل كله، والأطفال مناعتهم ضعيفة جدا والأفضل البقاء في البيت حتى الشفاء".

وتابعت: "الفيروس السنة دي منتشر جدا ومش بيرحم صغير ولا كبير، فقرار الاجازة وغلق الفصول ضروري وصحبح في الحالة دي خصوصا مع الجي كي اللي لا هيعرف ينفذ تعليمات ولا نصائح".