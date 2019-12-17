مي عمر تدافع عن زوجها محمد سامي: جوزي مش بتاع مشاكل

حرصت الفنانة مي عمر، الرد على بعض الأقاويل التي تصف زوجها المخرج محمد سامي انه "بتاع مشاكل"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "It’s Show time"، على سي بي سي، الذى تقدمه الإعلامية مها الصغير.
وقالت "مي": أنا جوزي مش بتاع مشاكل بس بيخاف على شغله أوي هو بيحب كل حاجة تتعمل صح جدا، لما بيحس إن في حد بيعمل مجهود في الشغل بياخد دلع فظيع في اللوكيشن".
ورد محمد سامي: "مشاكلي مع الناس أن محدش عايز يشتغل، والشغل ده شىء مقدس فلازم الإلتزام والاحترام في المواعيد وعدم الفوضوية، والفنان لازم يكون محترم، وفي ناس عندها تبلد في الشغل"
وتابع: أنا عايز من الناس تعمل شغلها بس مش هيفرق معايا يحبوني ولا لا، وكل شخص زي ماليه حقوق عليه واجبات".
يذكر أن تعاقدت الفنانة مي عمر، مع شركة "إيرث برودكشن"، المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، لتتولى إنتاج وإدارة أعمالها، وأكدت بأن العقد لم يحتوي على أي شروط جزائية مثلما حدث مع الفنان الشرنوبي، معلقة: "احنا أصحاب، ومفيش بينا الكلام دا خالص".
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