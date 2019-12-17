طفلة بريطانية تنقذ والدتها من نوبة قلبية بفضل يوتيوب

تمكنت طفلة بريطانية، تدعى"جيسيكا كيندر"، صاحبة الـ7 أعوام من إنقاذ والدتها حينما تعرضت لنوبة قلبية أدت لسقوطها على الأرض، ما جعلها تقدم على القيام بعملية إنعاش قلبي رئوي، كما شاهدتها وتعلمتها على موقع يوتيوب الشهير.

تفاجئت جيسيكا، حينما كانت تشاهد فيلمًا للأطفال على التلفزيون بسقوط والدتها"بيكي غرين"، وبدأت بإنقاذ والدتها حيث سكبت كوباً من الماء على وجه أمها لتوقظها قبل أن تدرك بأن الأمر خطيراً وأن عليها الاتصال بالإسعاف، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وأجرت جيسيكا، عملية إنعاش اصطناعي لوالدتها حتى وصل فريق الإسعاف الذي نقل الأم إلى المستشفى على الفور. وقال الأطباء في مستشفى بريستون، إن محاولات الطفلة ساهمت في إنقاذ حياة والدتها التي كانت في حالة خطيرة.

يذكر أن جيسيكا حصلت على جائزة الشجاعة من دائرة خدمات الإسعاف، وعبّرت عن رغبتها في أن تصبح طبيبة ناجحة في المستقبل.