تمكنت طفلة بريطانية، تدعى"جيسيكا كيندر"، صاحبة الـ7 أعوام من إنقاذ والدتها حينما تعرضت لنوبة قلبية أدت لسقوطها على الأرض، ما جعلها تقدم على القيام بعملية إنعاش قلبي رئوي، كما شاهدتها وتعلمتها على موقع يوتيوب الشهير.
تفاجئت جيسيكا، حينما كانت تشاهد فيلمًا للأطفال على التلفزيون بسقوط والدتها"بيكي غرين"، وبدأت بإنقاذ والدتها حيث سكبت كوباً من الماء على وجه أمها لتوقظها قبل أن تدرك بأن الأمر خطيراً وأن عليها الاتصال بالإسعاف، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".
وأجرت جيسيكا، عملية إنعاش اصطناعي لوالدتها حتى وصل فريق الإسعاف الذي نقل الأم إلى المستشفى على الفور. وقال الأطباء في مستشفى بريستون، إن محاولات الطفلة ساهمت في إنقاذ حياة والدتها التي كانت في حالة خطيرة.
يذكر أن جيسيكا حصلت على جائزة الشجاعة من دائرة خدمات الإسعاف، وعبّرت عن رغبتها في أن تصبح طبيبة ناجحة في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة بريطانية تنقذ والدتها من نوبة قلبية بفضل يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.