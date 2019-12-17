رامي القاضي: متجر Elevate يعطي فرصة "الظهور" للمصمّمين الشباب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شارك المصمّم اللبناني رامي قاضي في ندوة حوارية ضمن فعالية "ELEVATE" التي احتضنها مول الإمارات بغية الترويج للأزياء والتصاميم الحصرية وفقاً لأسلوب المتاجر المنبثقة المؤقتة.

وبهدف توفير منصّات حصرية من شأنها أن تشكل منطلقًا للمبدعين من أجل تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق ديناميكية جديدة في المنطقة، حيث ناقش القاضي مع الحضور أهم الأساليب السائدة في قطاع تصميم وتجارة الأزياء، ناقلاً تجربته ومسيرته المهنية إلى المصممين الصاعدين، على اعتباره الأسماء المهمة في صناعة الأزياء على المستوى العربي والعالمي، حيث برزت تصاميمه مؤخرًا خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، باريس.

ولإثراء تجربة الزوار والعملاء، ستستضيف الفعالية أيضًا مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الموضة، مثل زينب الحلو المعروفة باسم (Fashion Pirate) إلى جانب نخبة من الشخصيات المعروفة في عالم الموضة والأزياء بالمنطقة.

Advertisements

يحتفل "مول الإمارات" بموسم الأعياد في شهر ديسمبر الجاري بأسلوب راقٍ ومميز، حيث يحتضن أكثر من 50 مصمّم ومصمّمة من الشرق الأوسط في فعالية "ELEVATE" لتقديم تصميماتهم المتألقة من الملابس وحقائب اليد والأحذية والإكسسوارات وديكور المنزل والمجوهرات. كما ستتضمن الفعالية التي تتطلع إلى تحقيق تجربة تسوّق فريدة من خلال اعتمادها أسلوب الترويج لفترة محدودة، حلقات حوارية وأنشطة مميزة بالتعاون مع شخصيات إعلامية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دورات تدريبية حول أحدث التوجهات والتصاميم الرائجة في عالم الموضة، وغيرها من المقابلات والفعاليات للعلامات التجارية المشاركة.

ومن المتوقع، أنْ تساهم هذه الأنشطة في استقطاب العملاء للتعرّف على المصمّمين وابتكاراتهم التصميمة وفي تعزيز حضور علاماتهم التجارية، ذلك من خلال خلق فرص تواصل وتفاعل مع مختلف أفراد المجتمع من عملاء ومصمّمين محترفين وخبراء في مجال الأزياء والتصميم.

كاميرا "فوشيا" على هامش الفعالية التقت المصمم اللبناني رامي القاضي للحديث عن مشاركته ورأيه بالتصاميم الموجودة ضمن الفعالية كما حاورت عدد من المصممين الموجودين والذين وجدوا في التجربة بداية للوصل إلى شريحة واسعة من الناس، وفرصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرّف على اتجاهات مختلفة في عالم صناعة الأزياء.