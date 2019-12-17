منها القرفة والشاي الأخضر.. أعشاب تخفض نسبة السكر في الدم

تعتبر خسارة الدهون من أفضل الطرق التي تحسن ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، وتسهل التحكم في السكري، تساعد الأعشاب والعلاجات المنزلية لضبط نسبة الجلوكوز منها كما ذكرها موقع "health life".

أوراق الريحان

عشبة هندية تعرف أيضًا باسم "تولسي" أو "هولي بازل"، من أفضل العلاجات الطبيعية التي تنشط البنكرياس لإفراز الأنسولين.

بذور الكتان

* تناول ملعقة أو اثنتين من بذور الكتان في اليوم يزود الجسم بكمية كبيرة من الألياف، التي تقلل ارتفاع السكر في الدم بنسبة تقدر بحوالي 28 بالمائة.

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القرفة

يساعد تناول جراماً من القرفة يومياً لمدة شهر لخفض نسبة السكر المرتفعة بالدم. ويمكنك تناول كمية أكبر شرط ألا تتجاوز 4 جرامات في اليوم.

الشاي الأخضر

من العلاجات الطبيعية المساعدة على ضبط نسبة السكر بالدم.