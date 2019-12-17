دراسة: تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل فرص الوفاة بسبب النوبات القلبية

أجرى مجموعة من الباحثين دراسة على النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40%، حينما يتم تناول الفلفل الحار لمدة 4 مرات في الأسبوع.

ووجد الخبراء، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي، أن الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لدى المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

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وأشار الباحثون إلى أن مادة الكابسيسين والتي تعد المركب النشط في الفلفل الحار وتعمل كمضاد للالتهاب، ربما تكون السبب في ذلك.

والفلفل الحار يستخدم كنوع من البهارات بالرغم من أنه يعتبر كخضروات أيضاً.