أبرز لحظات الموضة التي شكلّت العقد الثاني من القرن العشرين‬

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن تعريف الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين من خلال عدد لا يحصى من القطع الأيقونية، فكل عام يكشف النقاب عن قطع مثيرة للجدل أو ذات شعبية غير مسبوقة.

وقد طرحت "Lyst"، وهي منصّة بحث عالمية للأزياء، قائمة أكثر قطع الأزياء التي تم البحث عنها في العقد الثاني وأيقونات الموضة ولحظات المدرج، حيث حددت القطع والأشخاص الذين يجسدون هذا العقد، اكتشفيها معنا:

2010: وشاح الجمجمة من ألكساندر ماكوين

كان وشاح الجمجمة من ألكساندر ماكوين أحد أكثر القطع انتشارًا، وقد كانت القطعة بالفعل إكسسوارًا شهيرًا من العلامة التجارية، ولكنْ ارتفعت مبيعاتها بنسبة %1400 بعد انتحار المصمّم في فبراير 2010.

2011: حذاء روكستود من فالنتينو

كشف المديران الإبداعيان بييرباولو بيتشيولي و ماريا غرازيا تشيوري لعلامة فالنتينو عن حذاء "Rockstud" الشهير للعلامة التجارية ضمن مجموعة الملابس الجاهزة لخريف 2010، والذي سرعان ما حصد لقب "It-shoe" للموسم، مما ساعد بشكل كبير في زيادة إيرادات العلامة التجارية الإيطالية.

2012: ريهانا مؤثرة الأزياء

ريهانا هي بلا شكّ واحدة من أكبر أيقونات الموضة في الوقت الحالي، و يمكن القول أن إطلالاتها في الحفل السنوي ميت غالا هي الأكثر إثارة للجدل، وهي تضع سوابق جديدة للشمولية والتنوع في الأزياء، من خلال علامتها التجارية "Fenty" للأزياء وخط "Savage X Fenty".

وفي عام 2012، أصبحت ريهانا أكثر النساء تأثيرًا في ساحة الموضة وذلك وفقًا لتحليلات "Lyst".

2013: حواجب كارا ديليفين

كارا ديليفين هي أبرز العارضات التي برزن خلال هذا العقد، حيث شاركت في مدرجات معظم المصممين العالميين تقريبًا وظهرت في الحملات الإعلانية لمنازل الأزياء الكبرى مثل شانيل، بالمان، مولبيري وسانت لوران.

وتشتهر ديليفين بالعديد من الأشياء، ولكن ربما تكون صفتها الأكثر شهرة هي حواجبها العريضة، والتي حفزت انتشار اتجاه جمالي جديد تمثل في رسمة الحواجب الأكثر سمكًا والأكثر جرأة، و شهدت عمليات البحث عن حواجب ديليفين ارتفاعًا في عام 2013، وربما عن طريق الصدفة، انخفضت عمليات البحث عن ملاقط الحاجب.

2014: ظهور كيندال جينر لأول مرة على المدرج

كانت كيندال جينر اسمًا مألوفًا منذ أن كانت طفلة بفضل مسلسل تلفزيون الواقع لعائلتها "Keeping Up With the Kardashians".

ومع ذلك، أثارت نجمة الواقع ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، عندما ظهرت لأول مرة على مدرج عرض مارك جايكوبس لخريف 2014.

أصبحت منذ ذلك الحين من أبرز عارضات العقد الثاني، حيث شاركت في عروض العديد من العلامات الشهيرة، أمثال ألكساندر وانغ، فيرساتشي، وفندي، وبربري، وديور وغيرها.

2015: حذاء اللوفر برينستاون الفروي من غوتشي

أصبح حذاء اللوفر الجلدي المزين بالفرو "Princetown" من غوتشي الحذاء الأكثر شعبية في سنة 2015، وهو الحذاء الذي تمّ البحث عنه بشكل كبير، وأصبح علامة مميزة على الرؤية الجديدة للمدير الإبداعي اليساندرو ميشيل في غوتشي.

2016: تيشرت اللوغومانيا "DHL" من Vetements

يشتهر المصمم ديمنا غفاساليا بتصاميمه الجريئة والغريبة التي لا تُنسى، ولكنّ إحدى القطع الأيقونية خلال مسيرته في "Vetements"، هو قميص الشعار الأصفر "DHL" الذي يبلغ سعره 300 دولار، والذي ارتدته "Gosha Rubchinskiy" في عرض العلامة التجارية لربيع 2016، والذي أصبح قطعة أيقونية في مشهد ستايل الشارع كما ارتدته معظم النجمات وأيقونات الموضة.

2017: تيشرت "علينا أن نكون جميعاً نسويات" من ديور

تظهر بيانات "Lyst" أن عمليات البحث التي أجريت في عام 2017 عن القمصان التي تحمل شعارًا زادت بنسبة 105 في المائة، كما أصبح قميص الشعار "We Should All Be Feminists" من ديور الأكثر بحثا والذي عرضته المصممة المبدعة ماريا غراتسيا تشيوري في عرضها الأول للعلامة الفرنسية.

2018: الحذاء الرياضي Triple S من بالنسياغا

كان من بين أكبر اتجاهات الموضة في عام 2018 حذاء الأب القبيح، وكان السّبب وراء شعبية هذه الصيحة حذاء تريبل إس المكتنز من بالنسياغا، والذي حفز الآلاف من عمليات البحث على محرّك غوغل.

2019: صندل بوتيغا فينيتا

استطاع المصمّم دانيال لي أن يقدم مجموعة أولى ناجحة بعد توليه المنصب الإبداعي للعلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا، وقد قدّم ضمن تلك المجموعة الحذاء الأكثر شعبية لهذا العام، وهو صندل "Stretch Sandals" ذو المقدّمة المربّعة، وقد بيعت الأحذية فورًا بعد عرضها في المتاجر، حيث ارتفعت عمليات البحث عن الأحذية بنسبة 53 بالمائة.