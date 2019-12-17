إليكِ أجمل التنانير الملونة التي رافقت إطلالات فيكتوريا بيكهام خلال عام 2019

تألقت فيكتوريا بيكهام هذا العام باجمل صيحات التنانير الطويلة والواسعة التي جعلت إطلالتها ساحرة وكاجوال خصوصاً في المناسبات الخاصة التي تطل من خلالها. فاختارت العديد من القصات الملفتة مع الالوان الساحرة والجريئة الاحب على قلبها.

و اليك اجمل تنانير رافقت إطلالات فيكتوريا بيكهام عام 2019، واستوحي منها اختياراتك المقبلة.

تنانير فيكتوريا بيكهام الملونة

انتقي بأسلوب فيكتوريا بيكهام موضة التنانير الملونة والواسعة التي تتخطى حدود الركبة واختارتها باللون الاحمر القوي والمشرق لتنسيقها مع الكنزة البنفسجية الفاتحة بأسلوب مميز. كما سحرتنا بموضة التنورة الرمادية الطويلة مع القماش السميك والقصة المشقوقة من الجانبين، ونسّقته مع القميص الساتان المزخرفة والبلايزر المستقيمة.

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تنانير فيكتوريا بيكهام الكارو

ومن الاطلالات التي سحرتنا هذا العام، اختيار فيكتوريا بيكهام اجمل تنانير مربعة مع الكارو العريض باللون الاحمر والبيج بقصة عالية الخصر وتصميم يتسع من أسفل الركبة. كما لم تتخلى وعن التنانير الواسعة التي تبرز بلونين مختلفين ونسّقتها مع القميص الحريرية ذات الخطوط الحمراء العريضة. وما ميز العديد من اختياراتها لموضة التنانير، احذية البوتات الملونة والتي تأتي عالية الساق بطريقة تبرز خلف التنانير بكثير من التميّز.

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