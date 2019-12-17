هذا الزيت يحارب شيخوخة البشرة وجفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تحرص العديد من الفتيات على اتباع العادات واستخدام المنتجات والمكونات التي تحارب الشيخوخة ويُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية،

ولعل زيت النيم "Neem Oil" بمثابة ينبوع الشباب الدائم؛ حيث إنه يستخرج من بذور شجرة النيم الهندية غني بحمض بالميتيك (حمض النخليك) وحمض اللينولييك وحمض الأولييك، ومن ثم فهو يعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد، كما أنه يساعد على بناء الكولاجين المسؤول عن المظهر المشدود للبشرة، وفقًا لما ذكرت مجلة "إن ستايل" الألمانية المعنية بالصحة والجمال.

وتضيف المجلة أن زيت النيم يعد حلا لأكثر مشاكل البشرة شيوعا كالاحمرار والجفاف وحب الشباب والتهاب الجلد والصدفية والثآليل، فضلا عن أنه يساعد على شفاء الجروح.