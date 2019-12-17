بتصميمات مصرية.. هاني البحيري يتحدث عن مشاركته في أسبوع الموضة بباريس

أكد مصمم الأزياء هاني البحيري أن المنتجات المصرية وصلت لمستوى عالمي وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأعلن هاني البحيري عن تواجد منتجات مصرية الصنع من تصميمه ضمن معروضات أسبوع الموضة بباريس والذي يعتبر أعلى أسبوع للموضة في العالم: "احنا وصلنا لباريس فاشون ويك أعلى أسبوع موضة في العالم وفيه منتجات مصرية 100%".

وتابع: "منتج مصري بايد مصرية وقماش مصري ووصلنا بيه لأعلى أسبوع موضة في العالم".

وطالب البحيري بدعم مهنة صناعة الملابس، مشيرًا إلى أنه وقع برتوكول لعمل أكاديمية لمحبي الأزياء لدراسة تصميم الأزياء، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيقدم عرض أزياء مصري به 85 قطعة صناعة يدوية مصرية ستنافس في السوق العالمية بباريس.