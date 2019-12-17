"الأزرق الكلاسيكي" لون عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ اختار معهد "بانتون" للألوان، "الأزرق الكلاسيكي" "Classic Blue" لونا لعام 2020 على مستوى الموضة والجمال والأثاث والديكور. وأوضح المعهد الأمريكي أن اللون "الأزرق الكلاسيكي" هو لون يمتاز بالأناقة والفخامة ويتمتع بطابع خالد يناسب كل العصور، مشيرا إلى أن هذا اللون المستوحى من الماء وسماء الليل يرمز إلى الهدوء والتفاؤل ويدعو إلى التأمل والاستغراق في الأحلام.

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