الميتالك.. أحدث ألوان طلاء السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يخطف لون الطلاء على السيارة الأنظار إذ يعطي لمسة جاذبية كما أنه يعبر عن روح العصر وشخصية قائد السيارة من ناحية أخرى.

ويشهد طلاء السيارات في السنوات القادمة رواجا كبيرا للألوان الميتالك الفاتحة، كلون يمزج بين الفضي والأزرق الأزوري، وهو لون يعكس التوجه نحو السيارات الكهربائية باعتباره لونا تقنيا، وفق ما أوضح البروفيسور باولو تومينيللي.

وأضاف الأستاذ بكلية التصميم الدولية بمدينة كولن الألمانية أن الأزرق سيمثل أحد الألوان الرائجة بقوة بفضل طابعه الرياضي وكذلك درجات الأحمر بفضل طابعها الدافيء، مشيرا إلى أن الرمادي سيظل رائجا أيضا، خاصة الرمادي بلون الأنثراسيت والرمادي المائل للبيج.

وأشار تومينيللي إلى أن ألوان طلاء السيارات ستشهد في السنوات القادمة تراجعا للون الفضي والأخضر، في حين يظل الأسود سيد الألوان.