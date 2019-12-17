بينها مطهر ومعقم.. 8 أشياء عليك الاحتفاظ بها خلال موسم الإنفلونزا

أيام تفصلنا عن بدء فضل الشتاء رسميا، وهو موسم البرد والإنفلونزا، ببراءة كافية يبدأ بأصوات "الاستنشاق"، ثم يزداد السعال والعطس، لقد وصل موسم الإنفلونزا رسميًا، وتسعى السيدات لفعل كل ما بوسعهن لعدم إصابة أي شخص في المنزل بالمرض، بينما لا يمكنهن التحكم في بيئة المدرسة أو المكتب.

لذلك فهناك مجموعة من الأشياء يجب أن تكون جاهزة للحماية من الإنفلونزا في المنزل، إليك ما ستحتاج إليه بحسب موقع "هيلث لاين":

معقم اليدين

تنتشر الإنفلونزا عن طريق ملامسة فيروس الإنفلونزا، يمكن أن ينتشر عبر الهواء عن طريق العطس أو السعال، ويمكن أن ينتهي على الأسطح أيضًا، تنظيف يديك وتطهيرها بشكل متكرر يجعل من الصعب نقل الفيروس لك ولغيرك.

الخيار الأفضل هو غسل يديك بالماء والصابون، ولكن ندما تكون أثناء التنقل في الشارع، فإن الخيار التالي هو معقم اليدين، وهو فرك قائم على الكحول، لقتل الجراثيم.

يقول مركز السيطرة على الأمراض CDC، إنه يبحث عن معقم للأيدي يحتوي على نسبة 60 في المائة على الأقل من الكحول للحصول على قوة فعالة في مقاومة الجراثيم، عند استخدامه، تأكد من فرك يديك معًا حتى تجف.

المناديل الورقية

انتشار الجراثيم هو سلاح ذو حدين، أنت تعطي وتحصل عليه، لمنع نفسك من نشر الجراثيم للآخرين، والحفاظ على المناديل في متناول اليد، غطي أنفك وفمك عندما تسعل أو تعطس وشجع أطفالك على فعل الشيء نفسه.

احتفظ بصندوق على مكتبك وحزمة صغيرة في حقيبتك عندما يأتي العطس غير المتوقع، وتأكد من التخلص من هذا المنديل في أسرع وقت ممكن.

سبراي مطهر

يمكنك أن تصاب بالأنفلونزا ليس فقط من الناس، ولكن من الأجسام المصابة أيضًا، يقول مركز السيطرة على الأمراض إن فيروسات الأنفلونزا البشرية يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تتراوح بين ساعتين وثماني ساعات.

يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ مطهر (مثل Lysol أو Clorox) إلى تطهير الأسطح التي يحتمل أن تكون مصابة، حاول استخدام روتين لتطهير المناطق التي تعيش فيها أو تعمل على منع انتشار الفيروسات.

الترمومتر

بينما نعلم جميعًا خدعة "اليد إلى الرأس" القديمة عند فحص درجة حرارة الجسم، فإن استخدام مقياس الحرارة يكتشف ما إذا كان لديك بالفعل حمى، في حين أن وجود درجة حرارة أعلى من المعتاد ليست علامة مؤكدة على الإصابة بالأنفلونزا، إلا أنها من الأعراض الشائعة.

راقب الحمى والأعراض الأخرى لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أم لا.

تعرف منظمة الصحة العالمية الحمى الناجمة عن الإصابة بالأنفلونزا أو الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، على أنها أكبر من 100.4 درجة فهرنهايت.

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مضادات الاحتقان

تعتبر أنسجة الأنف من الآثار الجانبية غير المريحة والمزعجة للأنفلونزا، يمكن أن تساعد مضادات الاحتقان التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مثل Sudafed أو Mucinex) في التخلص من القل وتجعلك أكثر راحة، خاصة عند النوم.

يعمل مزيل الاحتقان على تضييق الأوعية الدموية الموجودة في بطانة أنفك لتقليل تدفق الدم إلى المنطقة، مما يقلل بدوره من التورم ويخفف من الشعور بالحصار.

لا ينبغي أن تعطى الأدوية الباردة دون وصفة طبية للأطفال دون سن 2.

مسكنات الألم

للمساعدة في خفض الحمى، تهدئة الحلق، وتخفيف الصداع وآلام الجسم وجميع الآلام الأخرى التي تصاحب الإنفلونزا، خذ الإيبوبروفين أو أسيتامينوفين. يقلل كلا الدواءين من درجة حرارة الجسم لتقليل الحمى وتخفيف الألم.

الشوربة والمشروبات الدافئة

يمكنك أيضًا شرب السوائل الدافئة، مثل الحساء أو الشاي ، لتخفيف التهاب الحلق والسعال. شرب السوائل هو المفتاح لمساعدة حلقك على البقاء رطباً ومنع المزيد من تهيج. مع الحساء، حاول الابتعاد عن الأشخاص ذوي الحموضة العالية (مثل حساء الطماطم) لأنها قد تسبب تهيجًا أكبر.

حساء الدجاج هو خيار جيد، لقد ثبت في الدراسات أنه تمنع حركة العدلات، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تبدأ الالتهاب، مما يقلل من احتقان الأنف والتهاب الحلق.

السوائل الدافئة الأخرى التي يمكنك تجربتها هي الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ مع العسل.

قطرات السعال

السعال المستمر هو أحد الأعراض الشائعة للأنفلونزا ويمكن أن يحدث خللاً في جسمك، ما يسبب كل شيء بدءًا من الصداع المزمن إلى ألم الجزء العلوي من الجسم.

السعال هو طريقة جسمك للرد على مصدر إزعاج. عندما تصاب بالأنفلونزا، فإن قطرات السعال يمكن أن تهدئ من الحلق وتهدئة السعال.

إذا كنت تستيقظ كثيرًا من السعال في الليل، فاحرص على إسقاط بضع قطرات من دواء السعال بالقرب من سريرك للحصول على راحة سريعة.