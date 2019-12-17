تعتبر شلادة الرمان والتفاح من أكثر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل شلادة الرمان والتفاح، على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير شلادة الرمان والتفاح نصف ثمرة خس بلدي جوليان كوب رمان 2 تفاح أخضر شرائح علبة زبادي ملعقة كبيرة دبس رمان نصف كوب شبت مفروم Advertisements 20 ورقة نعناع طازج نصف كوب بقدونس مفروم ناعم نصف كوب صلصة إيطالية ملعقة صغيرة ملح 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 رغيف شامي مكعبات مقلية طريقة تحضير شلادة الرمان والتفاح - يوضع الخس فى طبق التقديم - يضاف جزء من الصوص - يضاف الشبت والبقدونس المفروم والرمان والخبز والتفاح ويقلب كل الخليط - يضاف المزيد من الصوص والتفاح والخبز والرمان والنعناع الطازج

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