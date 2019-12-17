حكايات نجوم هوليوود مع الإسلام.. قراءة قرآن وارتداء حجاب

مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين والـ14 ثانية كان الخشوع هو سيد الموقف حينما ظهرت المطربة الأمريكية جينيفر جراوت، وهي تتلو آية الكرسي من القرآن الكريم، في مشهد غير مألوف على متابعيها الذين اعتادوا مشاهدتها وهي تغني بصوت عذب.

جذبت "جينيفر" الأنظار إليها وهي تتلو آية الكرسي، فهي المرة الأولى التي ظهرت من خلالها وهي تتلو آيات من القرآن الكريم، بعدما أعلنت اعتناقها للإسلام قبل 5 أعوام، من خلال فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، ظهرت وهي تنطق الشهادتين وتجود بعد ذلك سورة الفاتحة أمام خطيبها المغربي سعيد.

مشهد المطربة الأمريكية وهي تتلو آيات قرآنية لم يكن غريبًا فمن وقت لآخر خرجت بعض نجمات هوليوود وهن مرتديات الحجاب أو يقرآن القرآن.

ليندسي لوهان

كثيرًا ما أثارت النجمة الأمريكية الجدل بعد ظهورها بالحجاب وحديثها عن تجربتها مع الصلاة، التي جعلتها تشعر بالسلام الداخلي، فخلال ظهورها مع الإعلامي الكويتي شعيب راشد، تحدثت عن أنها أدت الصلاة وصامت ثلاثة أيام في رمضان مع صديقتها الكويتية في لندن.

جيجي حديد

تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد، غلاف مجلة "فوج" بنسختها العربية في عدد شهر مارس لعام 2017.

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وتعرضت "جيجي" للانتقادات واصفين ارتدائها للحجاب أنها تقلل من شأنه ووضعته في خانة الموضة، لكنها دافعت عن ارتدائها للحجاب، ووصفت ذلك بانها تفتخر بأصولها العربية: "إذا كنتم ترون أنني لست فلسطينية بالقدر الكافي للظهور على غلاف النسخة العربية من مجلة "فوغ"، فتبا لكم".

سيلينا جوميز

وفي وقت وسابق خلال زيارة النجمة الأمريكية سيلينا جوميز دولة الإمارات، ارتدت نجمة هوليوود الحجاب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي.

فارتدت "سيلينا" العباءة الخليجية السوداء والحجاب وكانت بصحبة عدد من صديقاتها اللاتي التزمن أيضًا بالملابس المحتشمة مثلما فعلت سيلينا جوميز.

أنجلينا جولي

أنجيلنا جولي من نجمات هوليوود التي تميزت أيضًا بظهورها بالحجاب عدة مرات، منها حينما ذهبت لزيارة مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، إذ ظهرت خلال زيارتها وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس "حجاب" من نفس اللون.