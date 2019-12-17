منى في دعوى خلع تروي قصة "45 يوم جحيم": ليلة الفرح ضربني ومعرفتش أنام

أقامت "منى.س" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، بسبب تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها في أول يوم زواج، ليس ذلك فقد بل أصبح تعدي زوجها عليها بالضرب عادة يومية، وحملت الدعوى رقم 1022 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ"الوطن" إنها تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها في يوم زفافها، واعتاد الزوج على توجيه الضرب والإهانة لها بصفة يومية طيلة الـ 45 يوم الأولى من زواجهما حتى قررت صاحبة الـ29 عاما الانفصال عنه، وخاصة أنها كانت مجبرة على الزواج منه من قبل والديها: "أهلي غصبوا عليا اتجوزه ويوم الفرح مسكني ضربني لحد ما كنت هفقد وعيي ومعرفتش أنام من كتر التعب، وأهلي فضلوا مصممين إني استحمل لحد ما فاض بيا".

تتابع صاحبة الـ29 عاما حديثها بأن زوجها استمر في التعدى عليها يوميا بالضرب، وتم عقد جلسة عرفية بين الأهلين لوضع حل لهذه المشكلة إلا أن الزوج ضرب بها عرض الحائط، ولم يتغير فقررت الزوجة الانفصال بعد أن عاشت معه 45 يوما من الجحيم: "أهلي وأهله عملوا قعده وأتفقوا انه مش هيمد إيده عليا تاني بس هوا مشغلش باله بكلامه ومتغيرش، عشت معاه 45 يوم كل يوم كان بيضربني بهمجية زي المجنون"

لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع للانفصال عن زوجها بعد أن رفض تطليقها.