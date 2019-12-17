قدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة بصوص المشروم، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير كفتة بصوص المشروم لحمة مفرومة 1 حبة بصل 1 فص ثوم بيضة بقسماط مطحون نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة بهارات 3 ملعقة كبيرة كريمة طبخ الصوص 1 ونصف حبة بصل 1 فص ثوم 1 ونصف كوب مشروم Advertisements 2 ملعقة كبيرة طحين 2 كوب مرق اللحم نصف كوب كريمة طبخ 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم نصف ملعقة صغيرة بهار أسود نصف ملعقة صغيرة ملح للتقديم بطاطس مسلوقة ومهروسة طريقة عمل كفتة بصوص المشروم في الكبة تخلط اللحمة المفرومة ثم يضاف البصل والثوم وبطاطس مهروسة. ثم يضاف الجزر والكرفس والملح والفلفل والكمون. وتخلط جيدًا وتتبل بالملح والفلفل ثم تكور وتشوح مع البصل والثوم المفرومين. يضاف المشروم والكريمة والبهارات وتترك حتى تنضج وتقدم مع البطاطس البيوريه وتقدم.

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