أضرار البوتوكس

البوتكس التجميلي هو توكسين عصبي يستخدم الحقن لتقليل خطوط التجاعيد عند البالغين 65 عامًا أو أقل، ورغم الإقدام على العمليات التجميلية التي تستخدم البوتكس إلا أن له بعض الآثار الجانبية والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل العملية. ويستعرض التقرير التالي بعض تلك الآثار بحسب موقع RxList الطبي الأمريكي. الآثار الجانبية للبوتوكس ردود الفعل التحسسية. الطفح الجلدي. صداع الرأس. آلام الرقبة أو الظهر. صعوبة في البلع. ضيق في التنفس. غثيان. إسهال. آلام في المعدة. فقدان الشهية. ضعف العضلات حيث تم حقن الدواء. تفاعلات موقع الحقن (كدمات أو نزيف أو ألم أو احمرار أو تورم أو حنان). تصلب العضلات. Advertisements حمة. سعال. إلتهاب الحلق. سيلان الأنف. أعراض الانفلونزا. دوخة. النعاس. شعور بالتعب. فم جاف. عيون جافة. رنين في أذنيك. زيادة التعرق في مناطق أخرى غير الإبط. حكة أو عيون مائي. زيادة الحساسية للأضواء. أوتورم الجفن أو الكدمات. يوضع البوتوكس التجميلي عن طريق الحقن، مع عوامل أخرى (على سبيل المثال أمينوغليكوزيدات، كاري) التي تؤثر على الوظيفة العصبية العضلية قد تزيد من تأثير توكسين البوتولينوم. لا توجد دراسات كافية لمستحضرات التجميل البوتوكس عند النساء الحوامل ولم يتم تقييمها في الأمهات المرضعات.

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