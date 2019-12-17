إعلان ملكة جمال الكون بشرم الشيخ في يوم الجمعة

3 أيام وتختتم فعاليات مسابقة ملكة جمال القارات، التى أقيمت على مدار أسبوعين بمنتجع سياحى فى شرم الشيخ، في يوم الجمعة المقبل سيتم اختيار ملكة جمال الكون ووصيفتيها من ضمن 84 متسابقة مشاركة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن المسابقة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الهدف الرئيسى من استضافة محافظة جنوب سيناء لها وهو الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام ولشرم الشيخ على وجه الخصوص.

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وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المشاركات التى قامت بها المتسابقات على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة والكلام عن مصر وشرم الشيخ بجانب الصور والفيديوهات للرحلات التى قمن بها تعد إحدى أهم وسائل الدعاية وتنشيط السياحة، وتؤكد الأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مصر وشرم الشيخ، مشيراً إلى أن حجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم على مدار الأيام الماضية أسهم فى تحسين الصورة الذهنية عن مصر فى العالم كله.

وقالت ملكة جمال مصر إن عدد الجنسيات التى تعرفت عليها خلال المسابقة ساعدها على فهم المزيد عن التنوع الهائل للثقافات الذى أدى بدوره إلى إثرائها.

وقالت ملكة جمال إنجلترا إن هذه هى المرة الثانية التى تزور فيها مصر وحثت الشعب الإنجليزى على الحضور لاكتشاف جمال مصر الذى لا مثيل له، بينما عبّرت ملكة جمال الفلبين عن مدى سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة، وأكدت أنها سعيدة جداً بحفل عيد ميلادها المفاجئ الذى أقيم لها، حيث احتفلت 84 متسابقة بعيد ميلادها فى ليلة مبهرة ستظل تتذكرها طوال عمرها.