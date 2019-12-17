تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

تنال العناية بالفم أهمية كبيرة ليس فقط من أجل تجنب روائح الفم الكريهة، ولكن من أجل الابتعاد عن الأمراض كالتسوس والالتهابات التي تصيب اللثة، والتهاب دواعم السن.

لذلك يجب عدم الإهمال في العناية بالفم وألا تقتصر العناية على الأسنان فقط، بل لابد وأن تمتد العناية لتشمل تنظيف اللسان أيضا.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني يواخيم هوتمان، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنه من الضروري تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل، مرة صباحا بعد تناول وجبة الإفطار، ومرة في المساء قبل الذهاب إلى الفراش.

وأكد الطبيب على ضرورة تنظيف الأسنان جيدا في المساء بصفة خاصة، وذلك من أجل التخلص من البكتريا المتراكمة على الأسنان طوال اليوم، وهي المسؤولة عن الإصابة بالتسوس والتهابات اللثة، وفقدان الأسنان.

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كما أضاف هوتمان، أنه لابد من تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، محذرا من استخدام الفرش ذات الشعيرات الصلبة لأنها قد تلحق الضرر بالأسنان الحساسة واللثة، كما سلط الضوء على استخدام الفرشاة الكهربائية نظرا لأنها تتيح تنظيف الأسنان بسهولة وفعالية.

كما نصح باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة لا تقل عن 3 دقائق، نظرا لأن الفلورايد تعمل على تقوية مينا الأسنان وحمايتها من التسوس.

ومن جانبه، نصح طبيب الأسنان الألماني ديرك كروب بأهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا باستخدام الخيط الخاص بالأسنان أو بواسطة الفرشاة المخصصة لهذا الغرض، وذلك نظرا لأن البكتيريا تستقر في الفراغات بين الأسنان بصفة خاصة.

كما شدد كروب على ضرورة تنظيف اللسان بمعدل 3 مرات أسبوعيا، وذلك باستخدام كاشط اللسان، وذلك نظرا لأن البكتيريا الضارة غالبا ما تستقر بقاع اللسان.

وأوضح أن طريقة استخدام الكاشط الصحيحة تكون من خلال تحريك الكاشط على سطح اللسان بمعدل 5 إلى 7 مرات انطلاقا من الجانب الخلفي باتجاه طرف اللسان، مع مراعاة ممارسة ضغط خفيف أثناء القيام بذلك لإزالة طبقة البكتيريا المتراكمة من دون الشعور بألم.