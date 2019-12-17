في الإمارات .. رجل “رخيص” هكذا اغتصب ابنة صديقه ذات الـ7 سنوات!

ذكرت صحيفة إماراتية، أنّ رجلاً هتك عرض ابنة أحد أصدقائه وتبلغ من العمر 7 أعوام، بعد أن اصطحبها في سيارته بعيداً عن أعين الأسرة التي كانت تقضي الوقت بصحبة آخرين في إحدى الحدائق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن اعترف أمام أسرة الطفلة بقيامه بالفعل الذي شرحته.بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية

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وأكد والدها أنه في يوم الواقعة توجهت الأسرة إلى إحدى الحدائق في دبي بصحبة بعض الأقارب، وأثناء ذلك لاحظ اختفاء الطفلة، فقام بالبحث عنها، وبعد نصف ساعة حضرت إليه برفقة المتهم، فقامت زوجته بالاستفسار منها عن مكان وجودها، فأخبرتها الطفلة أن المتهم اصطحبها إلى سيارته وقام بهتك عرضها

وعندما تمت مواجهته اعترف بذلك مبدياً اعتذاره، وتم الاتصال بالشرطة وتقديم بلاغ.

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