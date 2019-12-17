رغم الخلافات.. أصالة تغني لأنغام

شاركت إحدى الصفحات التي تحمل اسم الفنانة السورية أصالة، عدة مقاطع مصورة للفنانة، بصحبة صديقتها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت المقاطع الفنانة، وهي تُشارك صديقتها، في غناء أغنية "حالة خاصة جدًا"، للفنانة أنغام، والتي من توزيع أحمد إبراهيم.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق: "أصولة من كواليس عمل جديد قريبًا".

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أصالة تهاجم أنغام

الجدير بالذكر، إن قبل تداول أخبار طلاق المطربة السورية أصالة نصري، كانت الأخيرة فتحت الهجوم على الفنانة أنغام، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت "أصالة" المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان"، لافتة إلى أنها ألغت متابعتها من كل مواقع التواصل الاجتماعي، "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

وأكدت الفنانة السورية أنها صُدمت كثيرًا عند تأكدها من نبأ زواج أنغام، متابعة: "في ظل شائعات ارتباطها، قلت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن"، مرجعة أن صداقتها لن تعود مرة أخرى مع الفنانة المصرية، حال انفصالها عن "إبراهيم".

انفصال أصالة عن العريان

وتداولت أنباء تفيد بانفصال الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، لا سيما بعد تصريح الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه بأن الانفصال تم، وتأكيد أحد المصادر المقربة أن السبب وراء الانفصال هو علاقة العريان بأحد الوجوه الجديدة التي ظهرت في فيلم "ولاد رزق 2"، وهو ما دفع أصالة لطلب الطلاق.