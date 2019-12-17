بإطلالة شتوية.. شيما الحاج في لندن: أنا اتربيت في الجو ده

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة خلال رحلتها في لندن.

وظهرت "الحاج" خلال الصورة الأولى، بجاكيت "وتر بروف" مزود بالفرو باللون الكافيه، دون بنطلون، مرتدية حذاء أسود، برقبة طويلة، مُعلقة: "أحبك لأني أرى فيكِ ما بداخلي أحبك يا مدينة الضباب".

وتفاعل العديد من المُتابعين مع الصورة التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب، وعلق أحد المتابعين، قائلا: "مش سقعانة يا فنانة"، لترد الأخيرة: "أنا اتربيت فالجو ده عشان كده دا طبيعي بالنسبة لي".

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ونشرت "الحاج" خلال الساعات الماضية، صورة أخرى لوجهها، على "الإنستجرام"، مُعلقة: "صباح الرضا صباح الخير كل عام وشعوب العالم بخير Merry Christmas".

ظهور شيما في مهرجان القاهرة

وكانت الفنانة، ظهرت مؤخرًا، بفستان أسود طويل عاري الكتفين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

والذي يعد الظهور الأول لشيما فنيا، بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ أشهر عدة على ذمة القضية المتهمة فيها، بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.