الامارات | الإمارات الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت الإمارات من المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، متقدمة بذلك على تونس ومتصدرة دول المنطقة، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وشهد العديد من مؤشرات أداء الدولة في التقرير تحسناً، الأمر الذي يشير إلى استمرار العمل الإماراتي على سدّ الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بينهما على مختلف الأصعدة.

وبحسب التقرير فقد تمكنت الإمارات حتى الآن من سدّ 65.5% من الفجوة بين الجنسين، وتمكنت من تحقيق تكافؤ أفضل بينهما في مؤشر التمكين السياسي، الذي شهد طفرة تقدمية من المرتبة 112 إلى 75 عالمياً منذ بدء التقرير عام 2006. هذا وقد تحسّن المعدّل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات.

وشهدت الـ12 شهراً الماضية تقدماً بمعدّل أربع مراتب في مؤشر عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية والإدارية في الدولة، وكذلك شهد مؤشر التحصيل العلمي تقدماً بمعدّل ست نقاط.

ويعدّ تقدم الإمارات في ترتيبها العام في تقرير الفجوة بين الجنسين، نتيجة حتمية كون حكومة الدولة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين من خلال مجموعة من المبادرات تهدف إلى تمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء مستقبل الدولة.

وقد لمست الإمارات العديد من النتائج الملوسة كنتيجة لهذه المبادرات، ومنها تولي النساء في دولة الإمارات إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتتاح أول مدرسة عسكرية للنساء، وهي مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وانتخاب وتعيين تسع عضوات من النساء من إجمالي 40 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، وتعيين أربع نساء قاضيات، وتعيين امرأتين بمنصب وكيل نيابة، و17 منهن بمنصب مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعي. علاوة على ذلك، بلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي في الدولة أكثر من 20%.

هذا ودخل في يونيو من هذا العام قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيز التنفيذ، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الإمارات في مؤشر التمكين السياسي.

وتعليقاً على الأداء الإماراتي، قال روبرتو كروتي، مدير لدى مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لتحلّ أولى عربياً في طبعة عام 2020، وخلال العام المنصرم شارفت الدولة على تحقيق التكافؤ في مؤشري الصحة والحياة والتحصيل التعليمي وقلصت الفجوة في ما يخصّ المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي». وأضاف كروتي: «وصل عدد من الوزراء من النساء في الإمارات عام 2019. ويشهد سوق العمل تقدماً مماثلاً، حيث ارتفعت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة من 41.6% إلى 52%، بينما ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا من 12.5% إلى 15.8%».

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على الرغم من الأداء الإيجابي للعديد من دول المنطقة في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسدّهم لمعدّل 0.5 نقطة من الفجوة النوعية منذ العام الماضي، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على أقل معدل عالمي. وبافتراض استمرار معدل التقدم نفسه، فسيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين نحو 150 عاماً. وجاءت الدول الثلاث الأعلى ترتيباً في المنطقة كما يلي: الإمارات العربية المتحدة، التي سدّت 65.5% من الفجوة، والكويت، التي سدّت 65.5%، وتونس، التي سدّت 64.4%.

وعالمياً تواصل دول الشمال قيادة مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين، فلاتزال آيسلندا متصدّرة كأكثر دول العالم تحقيقاً للمساواة بين الجنسين 87.7% تليها النرويج (في المركز الثاني 84.2%)، ثم فنلندا (في المركز الثالث 83.2%)، أمّا السويد فتأتي رابعة (82%).

وبحسب التقرير، تم سدّ القسم الأكبر من الفجوة بين الجنسين في مجالي التحصيل العلمي ونطاق الصحة والبقاء على قيد الحياة حيث سجلا 96.1% و95.7% على التوالي. أمّا المشكلة العالمية الأساسية، فلاتزال في مجال المشاركة الاقتصادية، حيث اتسعت الفجوة عام 2019 وتجاوزت النسبة المسجلة عام 2018 لتصل إلى 57.8%. وبالنظر ببساطة إلى التقدم المحرز منذ عام 2006 عندما بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في قياس الفجوة بين الجنسين، فإن سدّ هذه الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سوف يستغرق 257 عاماً مقارنة بـ202 عام في العام الماضي!

وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 99.5 عاماً، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحياة السياسية أكثر من عمر.

وفي السياق، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن «دعم المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لضمان خلق مجتمعات قوية ومتماسكة ومرنة في مختلف أنحاء العالم. وفي ما يتعلق بالأعمال التجارية أيضاً، فيلعب التنوع عنصراً أساسياً. لهذا السبب يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي مع أصحاب المصالح التجارية والحكومية لتسريع الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين».

الدورة الإيجابية

قالت رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، إنه: «لتحقيق المساواة في العقد المقبل بدلاً من القرنين التاليين، سنحتاج إلى تعبئة الموارد وتركيز اهتمام القادة والالتزام بالأهداف في القطاعين العام والخاص. إن العمل على النحو المعتاد لن يسد الفجوة بين الجنسين، لذا يجب علينا أن نعمل لتحقيق الدورة الإيجابية التي تخلقها المساواة في الاقتصاد والمجتمعات».

الإمارات شارفت على تحقيق التكافؤ في مؤشري التحصيل العلمي والصحة والحياة، وقلّصت الفجوة في مؤشر التمكين السياسي.