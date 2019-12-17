الامارات | «دبي للثقافة» و«طرق دبي».. اتفاقية تدعم الرؤية الثقافية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» و«طرق دبي».. اتفاقية تدعم الرؤية الثقافية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون في إطار تكامل الجهود وتعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يدعم أهداف رؤية دبي الثقافية الجديدة، الساعية لجعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب، وتكريس مكانة الإمارة وسمعتها وجهةً ثقافيةً رائدةً، وبيئة إبداعية تتوافر فيها كل عناصر الجذب الثقافي والفني والسياحي، وأدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والتقني، لجعلها محوراً للتلاقي الفكري والإنساني، ومقصداً استثنائياً يوفّر جميع مقومات النجاح لكل من ينشد تحويل أفكاره المبدعة إلى إنجازات.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، ومتطلبات ريادته في شتى القطاعات، لاسيما القطاع الثقافي، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على توثيق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سواء على مستوى إمارة دبي أو على امتداد دولة الإمارات، من أجل إحداث نهضة فكرية وإبداعية جديدة، تشارك في صنعها رؤية دبي الثقافية الجديدة.

وقالت سموها: «مع دخول رؤية دبي الثقافية الجديدة حيز التنفيذ، نسعى لتفعيل حراك إبداعي شامل، نستثمر فيه الثراء الثقافي الذي تتمتع به دولتنا، لتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع. نقدّر دور هيئة الطرق والمواصلات بما تقدمه من إنجازات تسهم في تشكيل ملامح الوجه الحضاري لإمارة دبي، وما تقوم عليه من مشروعات ومبادرات نوعية، والتعاون بين الجانبين سيكون له أثره الواضح في إحداث تطوير ملموس في المشهد الإبداعي للإمارة، بإضافات متميزة ترسّخ موقع دبي على خريطة العالم الثقافية، فيما يدعم إعادة تأهيل أصولها الثقافية، ونمو الصناعات الإبداعية فيها، ويعزز عائدها الاقتصادي الثقافي، لتظل دبي دائماً حاضنة رئيسة لأصحاب المواهب والطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم».

من جهته، أعرب المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، عن كامل الشكر والتقدير لسمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لإتاحة الفرصة لطرق دبي للمشاركة في تحقيق جانب من رؤية دبي الثقافية الجديدة، التي سيكون لها أثرها الجلي في إحداث نقلة نوعية في مضمار العمل الثقافي على مستوى الإمارة، والدولة بصفة عامة، نحو انطلاقة جديدة، تدعم توجهات التطوير الشاملة في الدولة، وضمن مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الثقافي، بما يمثله من أهمية كمكون رئيس من مكونات النهضة الحضارية للبلاد.

وقال الطاير: «يشرّفنا أن تكون هيئة الطرق والمواصلات مساهمة في تنفيذ مبادرات ومشروعات مهمة تدعم رؤية دبي الثقافية الجديدة، وبما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لإمارة دبي، كشريك في صنع مستقبل المنطقة والعالم. الاتفاقية الموقعة مع دبي الثقافية تفتح المجال أمام فرص غير محدودة للتعاون بين الجانبين، في طرح المزيد من المبادرات والأفكار التي تبرز مكانة دبي كمركز ثقافي وإبداعي من الطراز الأول على مستوى المنطقة والعالم».

تتضمن الاتفاقية الموقعة بين «دبي للثقافة» و«طرق دبي» إطلاق صرح «فن الأرض»، المشروع المتكامل الذي سيشكل نموذجاً فريداً للسياحة الفنية، وكذلك إعادة تأهيل مبنى مدرسة زعبيل الثانوية للبنات، للحفاظ على تاريخ المدرسة وطرازها المعماري، وتحويل المبنى، الذي يشكل أحد مكونات الموروث الاجتماعي والتاريخي للإمارة، إلى أيقونة معمارية فريدة، لتتم الاستفادة من المبنى لاستضافة العديد من الاستخدامات الثقافية المتنوعة، ومنها المعارض، والندوات وورش العمل، واستوديوهات الفنانين المحليين، فضلاً عن معرض دائم خاص بالمدرسة، ما يؤهلها لتكون نقطة جذب ثقافي وسياحي جديدة، ومنصة للشباب لممارسة أنشطتهم الثقافية، والتعبير عن إبداعاتهم والتعريف بإنتاجهم الفني.

وقد تأسست مدرسة زعبيل للبنات في عام 1979 في بر دبي في منطقة زعبيل، وهي من أكبر مدارس الفتيات في دبي، وتعود أهميتها لكونها أول مدرسة نظامية ثانوية في منطقة بر دبي، وتخرجت فيها مجموعة كبيرة من الرعيل الأول للقيادات النسائية في دبي.

وتتولى «طرق دبي» كذلك من خلال الاتفاقية مهمة دعم وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمتحف دبي، الواقع في منطقة «حصن الفهيدي»، والذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1787، ويعتبر وجهة حضارية تروي جانباً مهماً من تاريخ إمارة دبي، وما شهدته من تطورات عبر أكثر من قرنين من الزمان، فيما يستهدف المشروع كذلك تطوير شبكة الطرق المجاورة للمتحف.

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يُذكر أن رؤية دبي الثقافية تهدف إلى تقديم نموذج حضاري عصري لمدينة يتكامل فيها الدور الثقافي مع مكانتها الاقتصادية المتقدمة، وتزدهر فيها الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية، جنباً إلى جنب مع الأنشطة الاقتصادية والعلمية والمعرفية، ما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويسهم في التأسيس لمجتمع المستقبل.

صرح «فن الأرض»

تتضمن الاتفاقية الموقعة بين «دبي للثقافة» و«طرق دبي» إطلاق صرح «فن الأرض»، المشروع المتكامل الذي سيشكل نموذجاً فريداً للسياحة الفنية، ويهدف إلى خلق وجهة ثقافية سياحية عالمية المستوى، تسهم في تخليد مناسبة مهمة، هي اليوبيل الذهبي للدولة بالتزامن مع استضافة الدولة لحدث عالمي مهم يُقام للمرة الأولى في المنطقة، وهو معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليبقى صرحاً يرمز للاندماج الثقافي والتعايش المجتمعي الذي يميز دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي:

• «نسعى لتفعيل حراك ثقافي شامل، نستثمر فيه الثراء الثقافي في دولة الإمارات».

• «نوحِّد الجهود والطاقات لإحداث تطوير ملموس، هدفه ترسيخ موقع دبي على خريطة العالم الثقافية».

• «تأهيل أصول دبي الثقافية والفنية يدعم نمو الصناعات الإبداعية فيها، ويعزز عائدها الاقتصادي الثقافي».

• إطلاق صرح «فن الأرض» وجهةً ثقافيةً سياحيةً عالمية المستوى إسهاماً في تخليد مناسبة اليوبيل الذهبي للدولة.

• إعادة تأهيل مبنى «مدرسة زعبيل الثانوية للبنات» للحفاظ على تاريخها وتحويلها للاستخدامات الثقافية المتعددة.