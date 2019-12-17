الامارات | الإمارات تحصد 3 جوائز من «دول آسيا» لمتلازمة داون

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصد 3 جوائز من «دول آسيا» لمتلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي عدداً من الجوائز التي ينظمها اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون سنوياً. جاء ذلك خلال حفل أقيم في فندق شانغريلا، ونالت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون نائب رئيس الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 نوال آل ناصر، جائزة عن فئة الجهود الرائدة المبذولة للارتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وهي أم لشاب متميز وبطل من ذوي متلازمة داون مدمج في مدارس التعليم العام في الصف الحادي عشر، وأسهمت جهود آل ناصر ومنذ عام 2005 حتى تاريخه بتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

ونالت البروفيسور إيمان جاد المستشارة التربوية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها جائزة فئة البحث المتميز في مجال متلازمة داون، ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة جاد عميد كلية التربية في الجامعة البريطانية ونالت العديد من الجوائز الدولية المرموقة.

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ونالت الشيخة شيخة القاسمي الممثل الوطني عن فئة ذوي متلازمة داون في المنظمة الدولية ومقرها المملكة المتحدة جائزة فئة المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون.

يذكر أن دولة الإمارات أول دولة عربية انضمت لعضوية الاتحاد والتي اعتمد انضمامها في الاجتماع الذي عقد في كولومبو في ديسمبر 2018، والتي نجحت في استقطاب الاجتماع السنوي الثالث للاتحاد منذ تأسيسه في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وفود وممثلين عن جمعيات ذات نفع عام لذوي متلازمة داون في 13 دولة، تم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بتحسين حياة ذوي متلازمة داون في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والدمج، هذا ويبلغ عدد الأعضاء في الاتحاد المذكور حتى تاريخه (20) دولة.

وأعربت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون الدكتورة منال جعرور عن سعادتها بالحصول على هذه الجوائز، وقالت: لقد كان عام 2019 عاماً مليئاً بالأمل والإنجاز، سعداء يملؤنا الفخر بالإنجازات الكبيرة على المستويين المحلي والدولي. وقدمت جعرور تهانيها إلى الفائزين وقالت: فخورة بكم جميعاً وبإنجازاتكم التي حلقت بعيداً، وتركت صدى واسعاً وأثراً كبيراً، واثقين من استمرار عطائكم وتميزكم.