الامارات | مضرب بيسبول بـ 1.8 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن مضرب بيسبول بـ 1.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن بيب روث، توفي منذ أكثر من 70 عاماً، لكن لاعب البيسبول الأميركي الذي اشتهر بضرباته القوية، لايزال يحقق أرقاماً كبيرة. وأعلن المسؤولون عن مؤسسة «إس.سي.بي» للمزادات، والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة، بيع المضرب الذي استخدمه روث في تسجيل ضربته الـ500 عام 1929 بمليون و800 ألف دولار. وكان روث أهدى هذا المضرب لصديق في الأربعينات، وقالت «إس.سي.بي» إن المضرب بيع في مزاد بكاليفورنيا لمشترٍ لم يتم كشف النقاب عن شخصيته.
يأتي ذلك بعد بيع مضرب، كان روث الذي اشتهر بلقب «سلطان الضربات العنيفة»، قد استخدمه في 1923 بأولى ضربات الدورة الكاملة باستاد يانكي. وكان روث صُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق، في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي، واختارته مجلة «ذا سبورتنغ نيوز» ليتصدر قائمة «أعظم 100 لاعب بيسبول».
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