شكرا لقرائتكم خبر عن فندق على شكل جيتار في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل سنوات قليلة، دُفن جون غراهام، الذي كان يعزف في فريق «ذا رامرودز» لموسيقى الروك في ستينات القرن الماضي، في نعش على شكل جيتار.
وإذا كنت من محبي الموسيقى، فيمكنك الآن النوم داخل جيتار، والمغادرة في الصباح، في فندق «سامينل هارد روك هوتيل آند كازينو»، في هوليوود بولاية فلوريدا الأميركية. يشار إلى أن الفندق، المصمم على شكل جيتار ويبلغ ارتفاعه 140 متراً، جزء من مجمع فنادق أكبر في الموقع بين فورت لودردال وميامي.
ويقول مجلس السياحة المحلي إن الآلة العملاقة تضاء في المساء لتنير السماء، فيما تمثل ستة أشعة ضوئية أوتار الجيتار.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فندق على شكل جيتار في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.