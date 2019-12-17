الامارات | فندق على شكل جيتار في فلوريدا

شكرا لقرائتكم خبر عن فندق على شكل جيتار في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل سنوات قليلة، دُفن جون غراهام، الذي كان يعزف في فريق «ذا رامرودز» لموسيقى الروك في ستينات القرن الماضي، في نعش على شكل جيتار.

وإذا كنت من محبي الموسيقى، فيمكنك الآن النوم داخل جيتار، والمغادرة في الصباح، في فندق «سامينل هارد روك هوتيل آند كازينو»، في هوليوود بولاية فلوريدا الأميركية. يشار إلى أن الفندق، المصمم على شكل جيتار ويبلغ ارتفاعه 140 متراً، جزء من مجمع فنادق أكبر في الموقع بين فورت لودردال وميامي.

ويقول مجلس السياحة المحلي إن الآلة العملاقة تضاء في المساء لتنير السماء، فيما تمثل ستة أشعة ضوئية أوتار الجيتار.