الامارات | «وليمة في الشارع» تستقطب 27 ألف مشارك

شكرا لقرائتكم خبر عن «وليمة في الشارع» تستقطب 27 ألف مشارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن حضور أكثر من 27 ألف شخص في فعالية «وليمة في الشارع» الفريدة من نوعها، والتي استضافتها، أخيراً، حديقة إلكترا بأبوظبي. واستمتع الحضور بأجواء هذه الفعالية الاستثنائية، التي تعد جزءاً من مبادرة «لحظات أبوظبي»، وأتيحت لهم فرصة مشاهدة العديد من عروض الطهو الحية التي شارك فيها ألمع شخصياتهم المفضلة والمؤثرة في عالم الطهو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل زهرة عبدالله، والشيف خالد، والشيف ميتون دي ساركار، إضافة إلى الشيف الشابة عائشة العبيدلي، حيث تم تزويد جميع الطهاة بسلة تحتوي على مكونات، وطُلب منهم تحضير طبق واحد اعتماداً على هذه المكونات فقط، خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

وتضمنت الفعالية مسابقات للهواة، أفسحت المجال أمام الأفراد والأزواج، الذين تم اختيارهم من الجمهور لتحضير أطباقهم الخاصة. وفي نهاية المسابقة تم اختيار مجموعة من الجمهور لتذوق الأطباق، بينما صوت الحضور لاختيار الفائز بالمسابقة. كما نظمت «وليمة في الشارع» ست مسابقات ترفيهية لتناول النقانق، وتم منح جوائز مميزة للمشاركين الذين نجحوا في تناول أكبر قدرٍ ممكن من النقانق.

وقالت الشيف عائشة: «سادت الفعالية أجواء مليئة بالمرح والمحبة، فالطهو بمحبة يمنح الطعام مذاقاً لا يقاوم. وتجذب هذه الفعالية الأشخاص من جميع الثقافات والبلدان لتذوق أشهى المأكولات».

وأضاف الشيف ميتون: «عملت على تحضير طبق يضم مجموعة مكونات عشوائية. وحظيت بدعم كبير من الجمهور الرائع الذي هتف باسمي وشجعني! سررت جداً بلقاء الطاهية البارعة ومؤلفة كتب الطهو الشهيرة، الشيف زهرة، وقد أعددت طبقاً صحياً بالتأكيد. أتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذه الفعالية، فليس من السهل الإشراف على حشد مؤلف من 8000 شخص!».

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وقالت الشيف زهرة: «قضيت وقتاً ممتعاً، خلال مشاركتي في هذه الفعالية الرائعة والمفعمة بالحيوية. فقد غمرتني روح الجماعة بشعور لا يوصف، وكان الجمهور مذهلاً وساحراً. أتوجه بالشكر لإدارة الفعالية على استضافتي».

وعلق الشيف خالد: «مثلت الفعالية فرصةً رائعةً لنا كطهاة لتعريف الجمهور ببعض تقنيات الطهو، وكذلك تقديم بعض المواهب المحلية للحضور، واتسمت الفعالية بالتنظيم الجيد».

تم تزويد جميع الطهاة بسلة تحتوي على

مكونات، وطُلب منهم تحضير طبق واحد.