أفكار تنسيقات مميّزة للجينز لشتاء 2019

تركّز المرأة على اختيار الملابس التي تناسبها في مختلف الاوقات، لذا تميل باستمرار الى اختيار الجينز الذي يعتبر من الازياء التي لا يمكن للمرأة الاستغناء عنها. ولكنها قد تقع في حيرة حيال كيفية تنسيقه في اطلالاتها المختلفة

اطلالة كاجوال بسروال الجينز عند حدود الكاحل منسق مع البلوزة الجينز ايضاً وفوقهما المعطف الطويل الاسود، بالاضافة الى البوتس اللمّاع.

في الشتاء، اختاري الجينز ذات الارجل الواسعة والخصر العالي ونسقيه مع القميص الجينز الموضوعة اسفله وانتقي معه البلايزر الطويلة البيضاء.

لتكوني ملفتة في اطلالتك هذا الشتاء اختاري الجينز ذات القصة المستقيمة ونسقيه مع البلوزة البيضاء وضعيها اسفله وانتقي معهما المعطف الميدي من الفرو البيج والبني.

للمرأة العملية، إطلالة بسيطة وكاجوال بالجينز الازرق ذات القصة المستقيمة منسق بطريقة بسيطة مع البلوزة البيج والجاكيت الجلد السوداء.

ما رأيك بتنسيق الجينز الضيق مع البوتس العالي باللون الخمري والبلوزة الشتوية ذات الياقة العالية باللون الرمادي ومعها الكاب الطويل باللون البيج؟

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من الافكار الملفتة لتنسيق الجينز في الشتاء و اختاريه باللون الكحلي ومزين عند الجوانب، ونسقي معه البوتس العالي ومعه البلوزة البيضاء الملونة.

نسقي سروال الجينز الضيق ذات اللون الفاتح مع البوتس العالي باللون البيج ومعه الكنزة المحاكة باللون البني مع المعطف الطويل من الفرو الناعم باللون البيج.

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