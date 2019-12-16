لعطر أفضل.. تعرف على طريقة الحفاظ على البرفيوم الخاص بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قالت كوكو شانيل ذات مرة: "لا توجد أناقة ممكنة بدون عطر"، هذه الجملة تعكس أهمية العطر في الحياة اليومية، وذلك على الرغم من عدم اهتمام الكثيرون لشراء برفان مميز للاستخدام اليومي.

تساعد العطور في بناء الذكريات المختلفة كما تعزز الثقة بالنفس، ويحتار البعض في اختيار العطر الذي يعبر عنهم.

لذا نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن الاعتماد عليها حين شراء عطر جديد، بحسب ما ذكره موقع "انديان اكسبريس".

تمر العطور بمراحل صناعة مختلفة من استخراج الزيوت من المواد الطبيعية، ثم التقطير، وبعد خلط الرائحة مع الكحول والماء بنسب متفاوتة.

للعطر ثلاث درجات الأولى وهي التي نستنشقها في البداية، والثانية، ثم الثالثة لذا لا تحكم على العطر في أول وهلة، وانتظر قليلًا حتى تتبخر الرائحة الأولى لتعرف "قلب العطر" أو الرائحة الأساسية التي تبقى لأطول فترة ممكنة.

فئات العطور

الأزهار: الأكثر انتشارًا يشمل هذا النوع زهرة واحدة أو ما يزيد، وأكثر الزهور شيوعا هي الورد والياسمين والزنبق واللوتس والبنفسج.

Advertisements

الفواكه: تشمل مجموعة من الفواكه، وخاصة الحمضيات، مثل الليمون، البرتقال، الجريب فروت، الخوخ والتوت.

الشرقية: الروائح المستوحاة من البخور مثل العنبر وخشب الصندل والبتشولي.

خشبي: وهي روائح ثقيلة وقوية، مثل خشب البلوط والمسك وغيرها.

نصائح كي يدوم العطر لفترة أطول

تجنب فرك معصمك معًا بعد رش العطر، فإن أي نوع من الاحتكاك يجعل العطر يطير سريعًا

استخدم العطر بعد الاستحمام مباشرة، لزيادة امتصاص الجلد للرائحة ما يجعلها تدوم لفترة أطول.

ضع الفازلين على نقاط النبض، ثم رش عليها العطر فيدوم لفترة أطول على البشرة.

عند وضع العطر على المناطق الدافئة في جسمك مثل الرقبة والمرفقين الداخليين وخلف الركبتين ، يبقى لفترة أطول حيث تساعد الحرارة في نشر الرائحة في جميع أنحاء الجسم.