تجنبا للتسوس والالتهابات.. 9 نصائح ذهبية للعناية بالفم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يحرص كثيرون على اتباع العادات السلمية للعناية بالفم والأسنان، ليس فقط لتجنب رائحة الفم الكريهة، إنما تجنب الأمراض كالتسوس والتهاب اللثة والحفاظ على الصحة.

ويستعرض يواخيم هوتمان طبيب الأسنان الألماني مجموعة من النصائح الذهبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال السطور التالية:

1- ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا: مرة صباحا بعد تناول وجبة الإفطار، ومرة مساء قبل الذهاب إلى الفراش

2- ضرورة تنظيف الأسنان مساء بصفة خاصة، وذلك لإزالة البكتيريا المتراكمة على الأسنان خلال اليوم، والتي قد تتسبب في الإصابة بالتسوس والالتهابات أو حتى فقدان الأسنان.

3- ينبغي تنظيف الأسنان بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وتجنب أن تكون الفرشاة الصلبة قد تُلحق ضررا بالأسنان الحساسة واللثة الحساسة.

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4- من المفيد استخدام فرشاة أسنان كهربائية؛ نظرا لأنها تتيح تنظيف الأسنان بسهولة وفعالية.

5- ينبغي أيضا تنظيف الأسنان بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة لا تقل عن 3 دقائق؛ حيث يعمل الفلورايد على تقوية مينا الأسنان وحماية الأسنان من التسوس.

6- أهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة يوميا بواسطة خيط الأسنان أو بواسطة الفرشاة المخصصة لهذا الغرض؛ نظرا لأن البكتيريا تستقر في الفراغات بين الأسنان بصفة خاصة.

7- أهمية تنظيف قاع اللسان أيضا بمعدل 3 مرات أسبوعيا بواسطة كاشط اللسان “Tongue Scraper/Cleaner”؛ نظرا لأن البكتيريا الضارة كثيرا ما تستقر هناك.

8- تحريك كاشط الأسنان على سطح اللسان بمعدل 5 إلى 7 مرات انطلاقا من الجانب الخلفي باتجاه طرف اللسان، مع مراعاة ممارسة ضغط خفيف أثناء القيام بذلك لإزالة طبقة البكتيريا المتراكمة من دون الشعور بألم.

9- أهمية إجراء فحوصات لدى طبيب الأسنان بمعدل مرتين في السنة.