الكنزات الصوفية على طريقة نجمات الموضة .. كيف تنسقينها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - الكنزة الصوفية قطعة أساسية في خزانة الشتاء، فهي لا تخضع لحسابات الموضة مثل كثير من الصيحات، لكنها تتجدد كل عام لتناسب الخيارات العصرية.



ظهرت الكنزات الصوفية ضمن اطلالات أشهر نجمات الموضة في العالم العربي، وكل منهنّ اختارت ما يناسب أسلوبها في الأزياء، ففي حين ذهبت بعض الفاشينيستات إلى الألوان الحيادية والقصات الكلاسيكية، اختارت أخريات القصات الواسعة العصرية والألوان الزاهية التي تميز هذا الشتاء وتضيف له لمسة حيوية.



نهى نبيل بين الكنزة الكلاسيكية والعصرية

نهى نبيل



الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تميل إلى تجربة الأزياء الكلاسيكية والعصرية في الوقت نفسه، لذا شاهدناها معتمدة كنزة باللون الأبيض، لها تصميم كلاسيكي ومزينة بحبات اللؤلؤ، ونسقتها مع بنطلون كولوتيس جلد حتى لا تبدو اطلالتها مملّة.

ثم عادت ونسقت كنزة عصرية مزينة بصيحة الكرانيش التي أعطتها كثافة عند الكتفين، واختارت اللون اللافندر كأحد ألوان الموضة هذا الموسم.

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العنود بدر تعتمد الكنزات الواسعة والأكتاف البارزة

العنود بدر



ذهبت مصممة الأزياء ومقدمة البرامج السعودية، العنود بدر، إلى صيحة الكنزات الواسعة، وهي الصيحة الأبرز هذا الشتاء، لا سيما وأنّ الموضة بشكل عام تتجه نحو الخيارات المريحة والحرة.

اختارت العنود بدر كنزة صوفية باللون البيج المتوسط، ونسقتها مع اطلالة من اللون نفسه على طريقة المونوكروم، كذلك ذهبت إلى كنزة أخرى واسعة بلون داكن، ونسقتها مع تنورة ناعمة مطبعة بنقشة النمر، ننصحكِ بتقليد هذا الستايل تحديدًا، لأنه أحد الأنماط العصرية لهذا الشتاء.

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كنزات صوفية بألوان زاهية

كنزات صوفية بألوان زاهية



واحدة من الصيحات البارزة هذا الشتاء هي الألوان الزاهية، لذلك يمكنكِ تنسيق كنزة صوفية باللون الأصفر، والبرتقالي، والأخضر، والزهري أو الأحمر مع الجينز المفضل لديكِ لضمان اطلالة نهارية ساحرة.

تلهمكِ فرح الهادي بكنزتها الزرقاء التي نسقتها مع تنورة دائرية ميدي من الجلد البني، أما دانه الطويرش ففضلت أن تعتمد الكنزة الصوفية باللون الزهري الساطع الذي يضيف بريقًا للبشرة الحنطية.

شاهدي الصور للتعرف إلى أفكار أكثر لتنسيق الكنزات الصوفية هذا الموسم.

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