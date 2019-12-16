أبرز صيحات موضة 2020 من وحي إطلالات الشارع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - بخلاف منصات العروض التي تكتظ في كل موسم بأحدث الصيحات، باتت اطلالات الشارع مصدر إلهام رائع لكل امرأة شغوفة بالتعرف إلى كل جديد، لمواكبة الموضة العالمية.



إليكِ أبرز صيحات شتاء 2020 التي رصدناها لكِ من خلال أجمل اطلالات الفاشينيستات ومحررات الموضة في الشارع.



موضة الجلد تتصدر المشهد

موضة الجلد



تبقى موضة الأزياء الجلد متربعة على عرش الموضة، حيث هيمنت على منصات عروض شتاء 2020 وانعكست على ستايلات الفاشينيستات في الشارع، اختاري فستانًا بموديل المعطف بهذه الخامة العصرية لإطلالة مميزة، يمكنكِ أيضًا اعتماد البنطال الجلد الواسع مع كنزة صوف خفيفة برقبة عالية، ومعطف طويل من لونها نفسه.

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طبعة الـ houndstooth نجمة الموسم

طبعة الـ houndstooth



بالنظر إلى اطلالات أشهر الفاشينيستات على انستقرام، سنلاحظ هيمنة طبعة الـ houndstooth المعتمدة على اللونين الأبيض والأسود، اختاري جاكيت بهذه النقشة الفخمة، نسقيها مع قميص أبيض طويل، وبنطال جينز داكن أو بنطال جلد في المساء.

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الأزياء المنقطة موضة 2020

الأزياء المنقطة



تجرّئي هذا الشتاء واعتمدي طبعة نقاط البولكا Polka dots في كامل اطلالتكِ، من خلال تنسيق كنزة صوف طويلة منقطة مع تنورة بنقاط أصغر من نقشة الكنزة، شرط أن تكون الألوان متناغمة والاكسسوارات خالية من أي ّطبعات حتى لا تفسدي أناقتكِ.

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صيحة اللون الموحد

صيحة اللون الموحد



إذا كنتِ ترغبين في اطلالة بسيطة تساعدكِ في إطالة قامتكِ، ننصحكِ باعتماد جاكيت جلد باللون الأحمر مع تنورة من اللون نفسه، أو جربي تنسيق بنطال ساتان باللون الزيتي مع كنزة صوف باللون عينه.

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موضة المعاطف الشفافة

موضة المعاطف الشفافة



لا تزال موضة المعاطف المصممة من البلاستيك الشفاف، يمكنكِ تنسيقه مع قميص أبيض ومعطف ترنش مزين بطبعة الترتان، اطلالة جريئة ستحميكِ من المطر في أيام الشتاء الباردة.

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صيحة البليزر الواسع

صيحة البليزر الواسع



حافظت صيحة البليزر الواسع Oversized blazer على مكانتها ضمن اتجاهات شتاء 2020، اعتمدي معطفًا بطبعة المربعات مع بنطال جينز فاتح اللون، وزيني الخصر بحزام أحمر رفيع لتنفحي هذا اللوك الرجالي بلمسة أنثوية أنيقة.

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