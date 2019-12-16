موسم الرياض يجمع أبرز المصممين وأفخم التصميمات في المربع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - بعد نجاح فعاليات الأزياء والتصميم في موسم الرياض، أطلقت الهيئة العامة للترفيه معرض "القطعة الفريدة"، الذي يختص بعرض المجوهرات والساعات والحقائب، وأندر الأحجار الكريمة، بتصميمات من أفخم المصممين، وأقيم المعرض منذ بداية شهر ديسمبر في منطقة المربع.

تصميم مجوهرات





حقق المعرض نجاحًا كبيرًا بعد بيعه لمجموعة كبيرة من القطع النادرة طوال فترة تنظيمه، وشهد عرضًا لأكثر من 100 قطعة فريدة مختلفة، صُمّمت خصيصًا للمرأة السعودية والعربية من قِبَلِ رواد التصميم في العالم، منهم فان كليف آند آربيلز، وكارتييه، وبوشرون، وبولغاري، ورولكس، وغيرهم من عمالقة المصممين، كما تم عرض قطع نادرة تحتوي على خمس ماسات من عيار المئة قيراط، ويجمع المعرض الفريد من نوعه أندر الأحجار الكريمة والمجوهرات النفيسة، والحقائب والساعات المصمَّمة من قِبَلِ مصممين محليين وعالميين، ويصل سعر بعض القطع إلى أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي.

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ويضم الحدث 17 حقيبة فريدة، و32 ساعة مميزة، و205 من قطع المجوهرات التي تقدمها ١٥ علامة تجارية مختلفة، وصنّاع بارزون في مجال التصميم. وعن اسمه فقد اختير اسم "القطعة الفريدة"؛ بسبب وجود أندر التصميمات وأكثرها فخامة.

تصميم شنط





يُذكر أنّ عدد فعاليات موسم الرياض اليومية تصل إلى أكثر من 100 فعالية متنوعة من بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

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