حذاء البوت بصيحة الـ"shearling” الأبرز هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - اجمل ما تقدمه الموضة حين تندمج الاناقة مع الوظيفية، وهو ما ينطبق على صيحة حذاء البوت المزين بفراء الأغنام الـ "shearling". فهذه الصيحة تصدرت عروض كبريات دور الأزياء خلال هذا الشتاء كما أنها خيار مناسب في الطقس البارد لما توفره من دفء.

دار سيلين



شاهدنا حذا البوت المبطن من الداخل بفراء الـ "shearling" خلال عروض زياء شتاء 2019، مثلا قدمت دار سيلين Celine قدمت حذاء البوت مزود برقبة عالية تخطت الركبة، ومبطن من الداخل بفراء الشيرلينج الأبيض الذي خلق تبايناً خلاقاً مع الجلد الجملي المتوسط.



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دار إيكهاوس لاتا



أما دار أزياء إيكهاوس لاتا Eckhaus Latta فقدمت نمط مختلف من حذاء البوت المصمم من فراء الشيرلينج، حيث أختار الدار الرقبة القصيرة التي لم تتخطى الكاحل، أما لون الجلد فذهبت الدار إلى درجات البيج مع الفراء الأبيض الذي يوفر الدفء للقدمين.



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دار شانيل

دار الأزياء الراقية شانيل Chanel ذهبت إلى اقصى درجات العصرية بتقديم زوج من حذاء البوت المزين بفراء الـ "shearling" من الخارج، صحيح أنه تصميم فريد لكنه يناسب امرأة تفضل الأزياء الجريئة.

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دار إيزابيل مارنت

دار الأزياء إيزابيل مارنت Isabel Marant قدمت حذاء البوت بفراء الشيرلينج من جلد الشمواه الناعم مع تصميم الرقبة المهدلة الرائج هذا الموسم. قدمت الدار اللون الأسود خلال عروضها لتشكيلة شتاء 2019، كما قدمت درجات البيج الناعمة.



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أفكار لتنسيق بوت الـ "shearling"

أفكار لتنسيق بوت الـ "shearling"

ظهرت موضة بوت الشيرلينج بشكل بارز خلال موضة الشارع، وجاءت الخيارات كثيرة ومتنوعة. مثلاً يمكنكِ تنسيق بوت برقبة عالية مزينة بفراء الأغنام الأبيض مع تنورة قصيرة أو حتى فستان.

أيضاً يمكنكِ تنسيق بوت الشيرلينج مع بنطلون سكيني بلون داكن متباين مع لون الفراء الأبيض. اكتفي بتصميم البوت المزين بشريط من الفراء أعلى رقبة البوت، أما التصاميم المزينة بالشيرلينج من الخارج فهي خيار عصري لكنه لا يناسب جميع الإطلالات.

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