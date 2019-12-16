ماسكات البشرة الدهنية وعلاج مشاكلها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - تعاني البشرة الدهنية من مشاكل الجو والطقس بشكل كبير، وربما أكثر من أنواع الجلد الأخرى، خاصة مع إفراز الدهون التي تسبب البقع الدكنة، وتكون أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الحبوب.



لهذا إليك بعض أنواع الماسكات المخصصة للبشرة الدهنية، والتي تعالج المشاكل التي تعانين منها، اعتمديها على الأقل مرة كل أسبوع.

ماسك الكركم والحليب ماسك الكركم والحليب



المكونات ملعقة كركم صغيرة

ملعقة حليب كبيرة

طريقة عمل الماسك ضعي المكونات مع بعضها البعض

ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف

اشطفي وجهك بالماء البارد. إقرئي أيضاً: ماسك الشوفان للبشرة... ستذهلك نتيجته! ماسك العسل والحليب ماسك العسل والحليب المكونات ملعقة صغيرة حليب

ملعقة صغيرة شوفان

ملعقة صغيرة عسل

طريقة تحضير الماسك اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على بشرتك بالتساوي، مع الفرك بلطف.

اشطفي وجهك بعد مرور نصف ساعة، حتى تشعري بامتصاص بشرتك للماسك.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحفاظ على صحة بشرتك والوقاية من حب الشباب. إقرئي أيضاً: أفضل سيروم فيتامين سي 2019 Advertisements ماسك الموز والليمون جربي ماسك الموز والليمون

المكونات حبة موزة مهروسة

عصير نصف ليمونة

ماء ورد

طريقة تحضير الماسك اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على البشرة.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر أو البارد، وتجنبي الماء الدافي حتى لا تتحسس البشرة مع وجود الليمون بالخليط. إقرئي أيضاً فوائد الزبادي والعسل للبشرة... تفوق التوقعات ماسك الأرز والحليب لتفتيح البشرة أهم أنواع كريمات العين... حلول كاملة وفعالة

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