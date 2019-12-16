طريقة استخدام زبدة الشيا للسيلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - السيلوليت تعتبر مشكلة جمالية بامتياز، صحيح انها لا تؤثر في صحة السيدة الجسدية، لكنها قادرة على التأثير سلبا في نفسيتها. فخلايا السيلوليت تحدث نتيجة عوامل عدة، منها ما له علاقة بالعوامل الوراثية ومنها ما له علاقة باكتساب الوزن وخسارته سريعا، كما يحدث مثلا خلال الحمل وبعده. إنما في كل الاحوال النتيجة واحدة، بشرة مكسوّة بـ"حفر" السيلوليت التي لا تستثني احدا بغض النظر عن الوزن، إذ هناك الكثير من السيدات النحيفات اللواتي يعانين من مشكلة السيلوليت التي تجعل البشرة أشبه بقشرة البرتقال.



الاكيد ان التخلص من السيلوليت ليس مسألة سهلة، إنما بينت التجارب ان زبدة الشيا لها مفعول سحري وتساعد في نجاح مهمة التخلص من مشكلة السيلوليت.



يجب اولا التأكد من الحصول على زبدة الشيا من مصدر موثوق، للتأكد من جودتها وبالتالي من فعاليتها في محاربة السيلوليت، وترطيب البشرة ومنعها من التشقق.



لماذا زبدة الشيا لمحاربة السيلوليت؟

زبدة الشيا لمحاربة السيلوليت



تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة بالعمق، وهى تساعد في تعزيز إنتاج مادة الكولاجين التي تضمن ليونة البشرة ونضارتها كما تمنح زبدة الشيا الملمس الناعم للبشرة. كذلك تعمل زبدة الشيا على تحسين ننشاط الدورة الدموية.

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خلطة زبدة الشيا لمحاربة السيلوليت:

خلطة زبدة الشيا لمحاربة السيلوليت



لتحضير خلطة منزلية من زبدة الشيا لمحاربة السيلوليت سوف تحتاجين الى:



المكونات



• 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

• 2 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو

• 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

• 10 قطرات من زيت فيتامين E



طريقة التحضير



1. اخلطي كل المكونات في وعاء زجاجي نظيف

2. ضعي الخليط في المايكرويف

3. اتركيه جانبا لكي يبرد قليلا ويتحول الى مزيج كريمي

4. دلكي بشرتك به عبر الضغط قليلا وبحركات دائرية

5. كرري الوصفة مرتين الى ثلاث في الاسبوع لمدة شهرين للحصول على نتائج مثالية.

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