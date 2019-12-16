كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:16 مساءً - يأتي فصل الشتاء مصاحباً معه كتلات من الهواء البارد والجاف وكميّة من الأمطار التي تمنعك، إلى حدّ ما، من الاستمتاع بتسريحة شعرك لفترة طويلة من النهار. إلا أن حالات الطقس خلال هذا الفصل لن تقف عائقاً أمام جمالك وأناقتك، خاصة أن هناك بعض تسريحات الشعر التي اخترناها لك، والتي تتّسم بالبساطة والعملية، وفي الوقت نفسه تمنحك إطلالة أنيقة ولافتة. إليك مجموعة من تسريحات شعر سهلة في الشتاء.



تسريحة ذيل الحصان العلوي

High Ponytail

تسريحة ذيل الحصان العلوي



تسريحة ذيل الحصان بشكل عام، هي من بين أكثر تسريحات الشعر التي تعتمدها السيدة في مختلف إطلالاتها خاصة عندما تكون على عجلة من أمرها. فهي تسريحة سهلة التطبيق، عملية، وأنيقة في الوقت نفسه. بإمكانك أن تتألقي بتسريحة ذيل الحصان حتى في أقسى أيام الشتاء، وأن تزيّنيها بإكسسوار للشعر من وشاح أو قبّعة شتوية.

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تسريحة الضفائر غير المعقودة

Knotless Braids

تسريحة الضفائر غير المعقودة



تعيدك الضفائر إلى مرحلة الطفولة البريئة عندما كانت تحرص الأمهات على تمضية وقت ممتع في تنفيذ هذه التسريحة على شعر بناتهن الصغيرات. وهي ترافقك الآن في مرحلة النضوج، لتزيّن أجمل إطلالاتك الشتوية. يمكنك اعتماد تسريحة الضفائر غير المعقودة في سهراتك ومشاويرك النهارية على حد سواء، كما يمكن أن تزيّني هذه الضفائر الرفيعة ببعض الدبابيس أو الخيوط المخملية التي تناسب موسم الشتاء.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض

Low Ponytail

تسريحة ذيل الحصان المنخفض



تسريحة بسيطة وناعمة، تزيد من أنوثة إطلالتك. يمكنك اعتمادها خلال فصل الشتاء دون الحاجة إلى استخدام مجفف الشعر أو أي من أدوات تزيين الشعر، كما أنها تليق بقبعتك الشتوية التي ستعتمرينها دون أن تخفي شعرك تحتها. بإمكانك أن تستخدمي القليل من الجل لتجعلي خصلات الشعر الأمامية ثابتة، أو بإمكانك أن تتركيها عفوية ومتطايرة.

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تسريحة الشعر القصير

Pixie

تسريحة الشعر القصير



تعتبر هذه التسريحة من أكثر الصيحات التي تعتمدها الفتيات الشابات كما السيدات اللواتي يتمتعن بأسلوب جريء. تسمح تسريحة الشعر الـPixie بإظهار ملامح الوجه بشكل أوضح، وتمنحك إطلالة لافتة ومميّزة. وهي، على عكس ما يظنّه البعض، تليق بسهراتك ومناسباتك الهامة حيث أنها تساعد في إبراز قطع المجوهرات التي تختارينها وهي قطع لها الدور الأبرز في إغناء طلّتك.

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