بعد تلاوتها آية الكرسي.. معلومات عن المغنية الأمريكية جينيفر جراوت

أطربت الكثيرين بصوتها العذب ذات النبرة المهذبة والذي يُعرف وسط أقرانه، منذ أن أطلت للمرة الأولى على برنامج المسابقات "Arabs Got Talent"، في موسمه الثالث، وأبهرت بأدائها لجنة الحكام، هي المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، والتي عادت في إبهار العديد من المتابعين من جديد، بترتيل وتلاوة آيات القرآن الكريم، وشاركته في مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما جعل الرواد يثنون على خشوعها أثناء القراءة على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، خلال السطور التالية، وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت جينيفر جراوت في مدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس، وهى أكبر الولايات من حيث السكان في منطقة نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة.

- نشأت جينيفر وسط عائلة فنية، وتمكنت من الإلمام بأبجديات الموسيقى على يد والدتها التي تعمل مؤلفة ووالدها الذي يعمل عازفا للكمان والبيانو.

- تعلقت جينيفر منذ صغرها بآلة العود، والتي كانت أولى خطواتها في بداية مشوار عشق الفن، وبخاصة الموسيقى العربية.

- تأثرت جينيفر بترانيم المبدع النوبي، حمزة علاء الدين، والذي كان له الفضل في أن يجعل منها أمريكية عاشقة للطرب العربي الأصيل.

Advertisements

- التحقت جينيفر بمدرسة"longy"، للموسيقى ومدرسة Walnut Hill للفنون.

- التحقت جينيفر بجامعة McGill في مونتريال، بكندا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الطرب الكلاسيكي والأوبرا.

-اهتمت جينيفر خلال إقامتها في مونتريال، بتطوير الموسيقى العربية، في مدينة متعددة الثقافات، من خلال الاحتكاك بالجاليات العربية، وحضور المنتديات، وزيارة المعارض الفنية، وللتغلب على عامل اللغة، التحقت بمعهد لتدريس اللغة العربية، حيث تمكنت من التحدث والتواصل بها في فترة جد وجيزة.

- في عام 2013، حظيت بفرصة الظهور على مسرح برنامج المواهب الأول في العالم العربي، Arab's Got Talent، حيث قدمت نفسها من خلال رواد وأساطير الطرب، فغنت لأم كلثوم، أسمهان، واختارت أن تكون بداياتها عبر رواد الأغنية العربية، وتمكنت من الحصول على المركز الثاني في نهائيات البرنامج، واصلت المشاركة في العديد من البرامج، المهرجانات، الحفلات الموسيقية في لبنان، دبي، الكويت، تونس، كندا وقطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب.

- اعتنقت جينيفر الإسلام في عام 2014، من خلال فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، يُظهرها وهي تنطق الشهادتين وتجود بعد ذلك سورة الفاتحة أمام خطيبها المغربي سعيد ورجل آخر.