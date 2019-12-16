يحد من الطلاق.. معلومات عن برنامح "مودة" عقب إطلاقه في منتدى شباب العالم

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المنصة الإلكترونية لبرنامج "مودة"، اليوم، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البرنامج يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، خاصة بعدما ارتفعت معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج، وهو ما دفع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة مع بعض الشباب في الحديث الودّي عن أهداف البرنامج ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

وقالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها على "فيس بوك": "مجتمعنا بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسؤولية فتنتهي بالانفصال، وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج، بما يدق جرس إنذار، آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن مبادرة "مودة" التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عن اطلاقها:

- مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلف به وزيرة التضامن الاجتماعي خلال منتدى الشباب السادس للحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع.

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- يهدف المشروع في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، ما يساهم في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

-يعمل المشروع على الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

- اشتركت وزارات ومؤسسات عدة في وضع المشروع الذي تم من خلال شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الداخلية لدعم كيان الأسرة المصرية.

- مشروع "مودة" استفاد من التجارب التي أطلقتها ماليزيا وسلطنة عمان للحد من ارتفاع نسبة الطلاق.

- اختص البرنامج الشباب المقبلين على الزواج من سن الـ18 حتى عام الـ25.

- أجرى التدريب في 5 جامعات في 3 محافظات هي الأعلى في نسب الطلاق: "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد"، وخضع حوالي 20770 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، ومع بداية العام الدراسي الجديد تم تعميم المشروع على مستوى الـ26 جامعة في الـ27 محافظة.