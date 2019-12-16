الدرامز يجعل العقل أكثر كفاءة.. كيف تؤثر "الطبلة" على دماغ الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أفادت دراسة حديثة أن ممارسة فن الدرامز بجميع أطراف الجسم الأربعة يجعل استجابة فصي المخ مختلفة غير الآخرين وأكثر كفاءة، بحسب ما أوضح موقع "ديلي نيوز ميديكال".

نشر باحثون من جامعة بيرجمانشيل ووحدة أبحاث علم الأحياء الحيوي بجامعة رور الألمانيتان، في مجلة Brain and Behavior

وقام العلماء بدراسة أدمغة 20 شخص من عازفي الطبلة ذو خبرة 17 سنة بممارسة 10.5 ساعة أسبوعيًا، وقارنوهم ب 24 شخص لا يلعبون الطبلة.

واعتمد الباحثون على تقنية المسح بالرنين المغناطيسي لقياس الجوانب المختلفة لهيكل ووظائف الدماغ،وركز المؤلفون على المادة البيضاء المسؤولة عن المعلومات السريعة في الدماغ.

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ووجد الأطباء أن أدمغة الموسيقيين الخاضعون للبحث ينظم نفسه أثناء القرع على الطبلة، فعندما يستخدم الموسيقى يده اليمني فإن الجانب الأيسر من المخ يساعد في تنظيم عمليات الدماغ كليًا، والعكس صحيح.

فالمادة البيضاء تحتوي على مساحات من الألياف التي تربط المناطق البعيدة من الدماغ، وسابقًأ كان العلماء يعتبرون أن المادة البيضاء لا تشكل أهمية كبيرة على عكس اعتقادهم اليوم.

وباستخدام أحد البرامج الطبية، قاس العلماء دقة دماغ الطبالين في اتباع نمط معين للحصول على إيقاع ما، فوجدوا أنها أكثر دقة من غيرهم ممن لا يمارسون الدرامز.

وبالعكس، عند قياس دقة دماغ اللاعبون أثناء القيام بمهام حركية مختلفة، كانت دماغهم أقل نشاطًا، ويحتاجون إلى بذل مزيد من المجهود لإنهاء مهمة ما.

ويعتقد المؤلفون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن مهنة الإنسان تنعكس على الخلايا العصبية في المخ.