لا تذهب إلى حمامات الساونا في 6 حالات.. بينها "ضغط العين"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتمع حمامات الساونا بفوائد صحية جمّة، غير إنها لا تخلو من المخاطر أيضا، وفق ما أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية.

وتعمل حمامات الساونا على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة ومحاربة الشد العضلي وآلام الظهر، بالإضافة إلى تنظيف البشرة والشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، بحسب المجلة.

ومع ذلك، قد تشكل حمامات الساونا خطرا في بعض الحالات؛ حيث يتعين على الحوامل ومرضى القلب ومرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أنه لا يجوز الذهاب إلى الساونا في الحالات التالية:

1- الأمراض المعدية الحادة كالأنفلونزا ونزلة البرد

Advertisements

2- ارتفاع ضغط العين

3- أمراض الكلى والكبد

4- أمراض الأوعية الدموية كدوالي الساقين أو التهاب الأوعية

5- بعد السكتة الدماغية

6- الصرع