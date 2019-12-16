كُل ولا تأكل.. نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يؤثر الطعام بشكل مباشر على صحتنا، وبالأخص على الكلى، سواء كان بالنفع أو الضرر، لذا من الضروري معرفة أنواع الأطعمة التي يجب تجنبها.

وبإمكان أي شخص تناول جميع الأكلات التي يحبها بشرط أن تكون بكميات مناسبة ومتوازنة حتى لا تسبب ضررا للكليتين أو كوّن أملاحا زائدة تضر بالجسم.

ويستعرض لكم "الخليج 365" وفقا للدكتور محمد سعد أستاذ الكلي بكلية طب جامعة بنها الأكلات والمشروبات التي تضر بالكلى وأهم النصائح:

ومن هذه الأكلات والمشروبات التي تضر بالكليتين:

1- الطماطم:

الإفراط في تناول الطماطم يضر بالكليتين؛ لاحتوائها على مادة البوتاسيوم التي لا تتناسب مع النظام الغذائي لصحة الكليتين، لذلك الإكثار منها يسبب الكثير من المشاكل على صحة الإنسان والإصابة بالحصوات الكلوية.

2- الكاجو والبندق واللوز:

على الرغم من فوائد المكسرات إلا أن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأضرار الجانبية ومنها أمراض الكلى واضطراب المفاصل.

3- الفراولة:

الفراولة واحدة من الفواكه التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظرا لطعمها اللذيذ، وبالرغم من ذلك إلا أن الإفراط في تناولها يضر بالإنسان وتؤثر على الكلى.

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4- القهوة والشاي والكاكاو:

من المشروبات التي يتناولها الإنسان بكثرة لزيادة الانتباه أو التركيز ولكنها على الجانب الآخر تؤدي إلى كثرة إدرار البول والاستخدام المتكرر للمرحاض ما قد يعرضك للجفاف الذي يؤدي إلى الإصابة بالحصوات أو الإصابة بالفشل الكلوي، وهذا لا يعني الامتناع عن تناول الكافيين ولكن ينبغي تناوله بكميات محددة.

5- المشروبات الغازية:

تشكل المشروبات الغازية خطرا جسيما على صحة الإنسان لاحتوائها على أملاح اليوريك أسيد ويؤثر كثرة تناولها على صحة الكلي ووظائفها الحيوية.

- أهم النصائح للحفاظ على الكلى:

1- يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي علي كافة المعادن والفيتامينات المهمة للكلي.

2- يجب شرب السوائل بكميات كافية على الأقل 3 لتر يوميا.

3- تجنب الأطعمة الضارة والتي تحتوي على الأملاح.

4- تناول الكركدية والنعناع والينسون.

5- التقليل من تناول المسكنات.