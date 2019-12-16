عجائب الكويت .. امرأة شقّت وجه زوجها! ورجل فَقَدَ صوابه مع طليقته فسدد إليها 7 طعنات!!

أقدم زوج كويتي على طعن طليقته سبع طعنات؛ إثر خلافات حصلت بينهما في منطقة “مبارك الكبير” بالكويت.

وقال مصدر أمني إن خلاف الطليقين خرج عن مساره، وأفقد الرجل صوابه، فاستل سكيناً سدد بها سبع طعنات إلى طليقته.

وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فانتقل رجال الأمن والمسعفون الطبيون إلى المكان، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى، فيما اقتاد الأمنيون الطاعِن إلى التحقيق.

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وفي حادثةٍ أخرى، استدعى رجال الأمن مواطنة للتحقيق معها في إصابتها لزوجها، بعدما اعتدت عليه بالضرب وشقت وجهه.

وبحسب مصدر أمني، فإن أحد المواطنين في منطقة تابعة لمحافظة حولي استنجد برجال الأمن، وأبلغهم بأن زوجته انهالت عليه بالضرب، حتى أصابته بجروح في وجهه ورقبته ويده، وأدلى ببياناتها.

وتم تسجيل قضية أحيلت إلى التحقيق، وتم استدعاء الزوجة على ذمتها، للاستماع إلى أقوالها.