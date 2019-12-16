اعتادت الجماهير على سماع صوت المغنية الأمريكية "جينيفر جراوت"، وهى تغني أغانيها بصوتها الدافئ والعذب الذي يأخذهم لعالم من الخيال، ولكنها أبهرتهم وزادت إعجابهم هذه المرة حينما ظهرت خلال مقطع فيديو مصور، لا تتجاوز مدته الدقيقتين والـ14 ثانية، وهى تتلو آية الكرسي من القرآن الكريم، في خشوع تام، ما جعل الرواد يثنون على صوتها العذب في أول مرة يستمعون لها وهى تقرأ آيات الله.
وظهرت جينيفر خلال مقطع الفيديو المصور وهي جالسة على أريكة حمراء، مرتدية تيشرت شتويا أبيض طويلا وتتلو آيات القرآن في خشوع تام.
وكانت جينيفر جراوت قد أعلنت اعتناقها الإسلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك في عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت تتلو آية الكرسي في خشوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.