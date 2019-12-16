فيديو.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت تتلو آية الكرسي في خشوع

اعتادت الجماهير على سماع صوت المغنية الأمريكية "جينيفر جراوت"، وهى تغني أغانيها بصوتها الدافئ والعذب الذي يأخذهم لعالم من الخيال، ولكنها أبهرتهم وزادت إعجابهم هذه المرة حينما ظهرت خلال مقطع فيديو مصور، لا تتجاوز مدته الدقيقتين والـ14 ثانية، وهى تتلو آية الكرسي من القرآن الكريم، في خشوع تام، ما جعل الرواد يثنون على صوتها العذب في أول مرة يستمعون لها وهى تقرأ آيات الله.

وظهرت جينيفر خلال مقطع الفيديو المصور وهي جالسة على أريكة حمراء، مرتدية تيشرت شتويا أبيض طويلا وتتلو آيات القرآن في خشوع تام.

وكانت جينيفر جراوت قد أعلنت اعتناقها الإسلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك في عام 2014.