صور.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها

رغم أن الفارق بين ابنتي رضوى الشربيني 4 سنوات، إلا أنهما متقاربتان في الأيام، لذا احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها أمس، وشاركت جمهورها بصور الاحتفال.

عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت رضوى صورا لبناتها "تيا"، وتمارا" واحتفلت بعيد ميلادهما.

الصورة الأولى التي جمعت رضوى الشربيني ببناتها كانت صورة قديمة، لتقدم لهما التهنئة وقالت في تعليقها على الصورة، "الفرق ما بينهم 4 سنين و 4 أيام.. بس نفس الشبه.. نفس الملامح.. نفس الروح.. الكبيرة علمتني الأمومة والصغيرة علمتني الحياة.. مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزة أعيش لحد ما أحس إني عملت اللي عليا.. كل سنة وإنتم روحي.. كل سنة وأنتم حياتي.. كل سنة وأنتم معايا".

Advertisements

أما الصورة الثانية فكانت من احتفالها مع الفتاتين، وظهرن في صورة جمعتهن أمام تورتة "يونيكورن"، وهو مهر خيالي من اللون الأبيض، له "قرن"، ملون، وكتبت في تعليقها على الصورة، "كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى حاجة في حياتي".

تلقت رضوى الشربيني كثير من التفاعل من قبل جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ماشالله عسل ربنا يحفظهم ليكي و يبارك فيهم ويجعلهم ضهر ليكي و سند"، وقال آخر، "حبيبابي ربي يخليكم لبعض وتشوفيهم أحسن الناس".