"شريف بنطلونه اتقطع في الفرح".. داليا مصطفى تروي مواقف من حفل زفافها

روت الفنانة داليا مصطفى مواقف من حفل زفافها، على الفنان شريف سلامة، الذي جاء في عام 2004، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة تحكي" المذاع على قناة "العربية الحدث".

وذكرت "داليا" أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة يوم زفافها، بسبب تأخرها الشديد عن حضورها زفافها، إذا وصلت قاعة الحفل 11 إلا ثلث: "وصلت ساعتها 11 إلا تلت.. بسبب الصحفيين اللي كانوا موجودين بيصوروني وكنت مكسوفة أقولهم أمشوا.. بس عيطت بعد كدا عشان عاوزة ألحق فرحي".

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واستكملت "داليا" عن المواقف الطريفة التي شهدها حفل زفافها: "شريف بنطلونه اتقطع في آخر الفرح.. جه يقعد فاتقطع فكان عاوز الناس تمشي عشان يعرف يقوم ويمشي"، ووصفت "داليا" حفل زفافها بأنه كان أحلى يوم في حياتها.

وتشارك حاليًا الفنانة داليا مصطفى في مسلسل "حواديث الشانزليزيه" وهو من بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومي سليم، وأوضحت الفنانة داليا مصطفى بأن وزنها نقص 5 كيلو، نتيجة وفاة والدتها التي حدثت قبل تصويرها للمسلسل قرابة الأسبوع: "نزلت 5 كيلو ومش عارفة أتخنهم تاني.. بقيت 53 كيلو".