حسين الشحات: دعوة أمي السبب في نجاحي وكرم ربنا عليا

نشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، صورة تجمعه بوالدته وشقيقه عبر حسابه الشخصي "إنستجرام". وعلق "الشحات": دائما لأي نجاح وكرم ربنا عليك سبب رئيسي واحد دعوة الأم.. دعوة تصل بك لأبعد الحدود.. ولن أشعر بسعادة في احتفال في حياتي كما هو احتفالي مع أمي ربنا يحفظهالي وأفضل تحت أقدامها خدام.. ولن أوفي ما تستحق شكرا يا أمي.

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