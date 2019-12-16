إطلالة شتوية لحنان مطاوع بصحبة زوجها وابنتها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، بصحبة زوجها أمير اليماني وابنتها التى لم تظهر وجهها خلال الصورة، فى مدينة اسوان. وظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة شتوية كاجوال، باللون الأسود. واتسم التصميم بالاحتشام وأنه جمع بين البساطة والأناقة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة. ونالت الصورة بعض التعليقات الإيجابية، منها : "عايزين نشوف البيبى". Advertisements قد يهمك أيضا: مطاوع تؤكد أن أفلام الدورة الحالية من مهرجان القاهرة ثرية حنان مطاوع تعلن تعاقدها رسميًا على "رحيق زهرة"

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